A Ceva si riunisce il primo consiglio dell'amministrazione Mottinelli, ecco come sarà composta la Giunta

Si riunirà si riunirà alle 21 di mercoledì 26 giugno il primo consiglio comunale della Città Ceva che vedrà all’ordine del giorno l’insediamento della nuova amministrazione, con l’esame e la convalida degli eletti e il giuramento del neosindaco Fabio Mottinelli, che provvederà alla nomina della giunta comunale.

ECCO LA NUOVA GIUNTA



Fabio Ferrero, nominato vice sindaco, con delega Lavori Pubblici, urbanistica, gestione rifiuti e bonifica, ambiente;

Laura Amerio con deleghe alla scuola, lformazione professionale, famiglia, politiche giovanili, politiche dell’infanzia e diritti dei bambini;

Cinzia Boffano avrà le deleghe alle politiche sociali, minoranze etniche linguistiche, pari opportunità e biblioteca;

Luca Prato avrà le deleghe a manifestazioni e grandi eventi, turismo e musei.





Rimarranno in capo al sindaco, Fabio Mottinelli le deleghe al bilancio, programmazione economica, sanità e salute, viabilità e trasporti, sicurezza, protezione civile, polizia locale, personale, attività produttive, artigianato, agricoltura, comunicazione istituzionale.



Tra i banchi della maggioranza si daranno poi i consiglieri: Giulia Iseppi con l’incarico di collaborazione studio nelle materie di politiche per l’integrazione, tempo libero e per il progetto “Ceva senza barriere“.

Al consigliere Paolo Voarino l’incarico di collaborazione per infrastrutture, innovazione, sistemi informativi; Alessandro Favole avrà le cariche di collaborazione per verde pubblico, decoro urbano e referenti di zona.



Manuel Alciati avrà invece l’incarico di collaborazione studio nei settori commercio, fiere e mercati, sport e cultura.

Tra i banchi dell’opposizione si siederanno Vincenzo Bezzone, Lorenzo Alliani, Paolo Marsilio della lista "Bezzone per Ceva" e Cinzia Gallo della lista “Ceva cresce”.

All'ordine del giorno anche la costituzione dei gruppi consiliari e relativi capigruppo, la nomina della commissione comunale elettorale e il recesso unilaterale della convenzione di gestione associata del servizio di segreteria comunale.