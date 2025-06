Stardustcolors, leader des mercato delle vernici per auto con effetti speciali

Ci sono delle piccole aziende che non conoscono la crisi del 2024! Nonostante la crisi economica prevalente in Europa, il peso crescente degli obblighi e delle normative che frenano l'innovazione, le piccole imprese con meno di 25 dipendenti riescono a mantenere una forte crescita anno dopo anno (10% nel 2024) e a creare costantemente, mantenendo la leadership, addirittura superando le aziende asiatiche o americane.

È il caso di Stardustcolors, un'azienda ben radicata in Italia, con sede in Francia, fondata nel 2009 e che vende i suoi prodotti in tutti i paesi europei, ma non solo, poiché esporta anche in Canada, Sud o Nord America, ma anche in Asia.

Primo fabbricate di vernici a effetti speciali

L'attività principale di Stardust è la vernice. Ma non una vernice qualunque: non stiamo parlando di tinteggiare bagni o facciate di edifici! Stardust è specializzata, è il caso di dirlo, in vernici speciali. Si tratta di vernici reattive , vernici che possono cambiare colore e aspetto a seconda dell'angolazione in cui vengono osservate, della temperatura, della luce...

Stardustcolors opera in un settore professionale e industriale con una forte concorrenza. È stata in grado di sviluppare prodotti unici e di inventare un settore tutto suo. Possiamo addirittura dire che ha creato una nuova domanda, con nuovi prodotti. Di fronte a questo successo, l'azienda ha saputo conservare i suoi segreti industriali, ma anche innovare costantemente per mantenere la sua posizione dominante nel settore delle vernici e degli effetti speciali più recenti. Il suo segreto? Soprattutto l’ascolto dei propri clienti. “La maggior parte delle nostre innovazioni , delle nostre scoperte, delle nostre invenzioni, le dobbiamo ai nostri clienti. Perché la nostra ragione d'essere è servire i nostri clienti. Mentre le aziende più grandi sono meno flessibili e meno reattive, è lì che facciamo la differenza. Cerchiamo sempre di trovare soluzioni alle richieste dei nostri clienti e lo facciamo con determinazione! Che si tratti di una vernice ignifuga, di una protezione idrofobica contro l'urina o persino di una vernice che cambia colore dal nero al rosso, creiamo nuovi prodotti basati sulle idee dei nostri clienti. Grazie a loro! »

Un ampio mercato sempre in grande espansione

La clientela di Stardustcolors spazia in un'ampia gamma di settori aziendali e professioni. L'azienda francese vende i suoi prodotti al 50% ai privati ​e al 50% ai professionisti. Tra i professionisti ci sono piccole imprese ma anche grandi gruppi europei o mondiali. Tutti sfruttano le specialità uniche di Stardust, per utilizzi tanto diversi tra loro.

Ecco alcuni esempi di grandi aziende che utilizzano i servizi di Stardust. Ci sono produttori internazionali di biciclette, noti produttori di beni di lusso , aziende di lavori pubblici o di gallerie per vernici di sicurezza, produttori di telefoni cellulari...

Il servizio clienti non è tutto. C'è anche una vera passione per i colori. È un campo entusiasmante, in cui non abbiamo ancora finito di creare e inventare. Il team Stardust, una ventina di persone suddivise in due settori, ovvero due settori distinti: il primo dedicato alle vernici industriali e per carrozzeria , con formulazioni chimiche prevalentemente a base di solventi. Mentre il secondo settore è dedicato principalmente alla produzione di “piccole vernici”. Si tratta di un’attività di produzione in “ private label ” di vernice acrilica all’acqua, sempre nel settore delle vernici speciali.

Les ambizioni di Stardustcolors

Progetto Stardustcolors: la creazione dei colori non è finita. Ci sono sempre nuovi colori da inventare! Uno dei progetti principali per il 2024 e il 2025 sarà quello di mostrare al grande pubblico i colori in formato digitale, sfruttando tutti i mezzi di cui oggi disponiamo grazie a Internet. "Vogliamo mostrare tutte le vernici della nostra gamma, in forma liquida, durante l'applicazione e con il risultato finale, sotto forma di cartella colori video." Si tratta di un lavoro considerevole se si considera che sono circa 3.500 i colori e le combinazioni da presentare.

