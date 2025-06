Ferrero guarda all’Australia: nel mirino le attività di Arnott’s e nuovi asset nel settore dolciario

Ferrero torna a far parlare sullo scacchiere internazionale. Secondo fonti autorevoli, il colosso dolciario con sede ad Alba sarebbe tra i potenziali acquirenti di alcuni asset di Arnott’s Biscuits Limited, celebre marchio australiano di biscotti, attualmente controllato dal fondo americano KKR.

Dopo aver sondato la possibilità di acquisire Darrell Lea, storico brand australiano di cioccolato e liquirizia, Ferrero avrebbe ora messo nel mirino una nuova opportunità: una parte delle attività di Arnott’s, soprattutto quelle in Asia e Australia, attualmente in fase di dismissione da parte dei proprietari.

Tra queste figurano impianti produttivi in Malesia e Indonesia, alcune linee produttive in Australia – come quelle dedicate a zuppe e brodi Campbell’s – e altri marchi distribuiti tra Oceania e Asia. Anche se si tratta delle divisioni meno redditizie dell’impero Arnott’s, la mossa conferma l’interesse strategico di Ferrero per rafforzare la propria presenza nel mercato asiatico e oceanico.

La multinazionale albese non è nuova a operazioni di questo tipo. Negli ultimi anni ha ampliato costantemente il proprio raggio d’azione globale, spingendosi oltre il tradizionale comparto della pasticceria industriale per esplorare nuove nicchie e mercati emergenti.

L’operazione attuale è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali, ma l’eventuale ingresso in un dossier tanto importante segnerebbe un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita estera. Non è la prima volta che viene registrati l'interesse della Ferrero per il colosso australiano: già nel 2018 c'era stata una trattativa che non si era concretizzata.