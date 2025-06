Grande successo per il lancio della nuova OMODA 9 presso lo showroom GINO

Ieri, martedì 17 giugno, presso lo showroom GINO OMODA JAECOO di Cuneo, si è tenuto l’atteso evento lancio della nuova OMODA 9, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e coinvolto.

Una serata elegante e dinamica, scandita da momenti di condivisione, curiosità e scoperta. Dopo l’accoglienza degli ospiti, il pubblico ha assistito a un breve intervento istituzionale da parte del Gruppo GINO che ha introdotto le novità e la visione del marchio OMODA JAECOO per il futuro.

La protagonista della serata è stata naturalmente OMODA 9 Super Hybrid, svelata in anteprima: design futuristico, interni raffinati e una tecnologia di propulsione all’avanguardia. Con oltre 1.100 km di autonomia combinata, accelerazione 0-100 in meno di 5 secondi e trazione integrale, la OMODA 9 ha conquistato tutti con il suo equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e stile.

Il tutto accompagnato da una raffinata esperienza musicale con DJ set e violino live, e un aperitivo di benvenuto che ha favorito networking e interazione tra ospiti, clienti e partner.

L’evento ha confermato il crescente interesse verso i brand OMODA & JAECOO e il posizionamento sempre più solido del gruppo GINO nel panorama automobilistico italiano.

Per chi non ha potuto partecipare, OMODA 9 sarà presto disponibile per il test drive presso lo showroom GINO di Cuneo.

GINO Cuneo – Via Torino 234

Info & prenotazioni: 0171 410700

Sito internet www.ginospa.com