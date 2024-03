Armonie in occasione dell’equinozio di primavera in quattro luoghi incantevoli

Il Castello della Manta si prepara ad accogliere la bella stagione con un evento, letterario-musicale per festeggiare l’equinozio di primavera, in programma giovedì 21 marzo alle 17,30.

L’appuntamento tra musica, cultura, arte e storia si svolgerà contemporaneamente in altri tre luoghi oltre a Manta: il museo civico Olmo e gipsoteca Calandra a Savigliano, Villa Tornaforte Aragno, a Cuneo e al Filatoio Rosso di Caraglio.

L’incontro 'chiude il cerchio' legato al ciclo delle stagioni che aveva debuttato a giugno in occasione del solstizio d’estate, a cui hanno fatto seguito i due appuntamenti musicali di settembre per l'equinozio d’autunno e a dicembre per il solstizio d’inverno.

La realizzazione di questi quattro suggestivi appuntamenti, era infatti nato la scorsa estate dalla volontà condivisa tra Nino Aragno patron di Villa Tornaforte sita a Madonna dell’Olmo di Cuneo e di Silvia Cavallero property manager del Fai, per conto del quale dirige il castello della Manta.

Il titolo ‘Primavera di Bellezza’ scelto da Nino Aragno, si configura come un preludio ideale alle imminenti Giornate Fai previste sabato 23 e domenica 24 marzo.

“Questo quarto appuntamento si svolgerà nella Sala delle Grottesche - spiega Silvia Cavallero - evidenzia la bellezza della primavera con il risveglio della natura che noi desideriamo festeggiare con un'opera musicale breve, ma molto preziosa, scritta da Robert Schumann (Op 82 ‘Scene dalla foresta’) suonata al pianoforte dal maestro Elia Carletto, che saprà trasportare gli spettatori, attraverso le note, tra i boschi nella natura. L’attore Alessio Giusti leggerà alcuni versi tratti dal poeti del Romanticismo”

Nell’occasione l’incontro, dedicato a musica e versi, viene collegato alla Giornata mondiale della poesia che ricorre proprio il 21 marzo.

L’equinozio di primavera per il castello della Manta bene del Fai (Fondo ambiente italiano) vuole essere anche un segno di buon auspicio che da il via alle giornate Fai di primavera al maniero che vedranno protagonisti, come di consueto, gli apprendisti ciceroni dei licei ‘Bodoni’ di Saluzzo, sabato 23 marzo e del Pellico-Peano di Cuneo, domenica 24 marzo, per accompagnare i visitatori a scoprire la bellezza del bene storico e festeggiare insieme il patrimonio architettonico, artistico, ambientale e culturale italiano che si può scoprire grazie al Fai”.

Contemporanea a Savigliano, al museo civico Olmo e gipsoteca Calandra, Lucetta Paschetta leggerà delle poesie del ‘900 di Edoardo Sanguineti e ‘Angstbar’ di Grytzko Mascioni accompagnate dalle musiche scritte da Giovanni Allevi eseguite dagli allievi dell’Istituto civico musicale Fergusio.

A Cuneo in Villa Tornaforte, l’editore Nino Aragno ha scelto le ‘aporie per il Demiurgo’ del saggista e aforista rumeno, Emil Cioran, lette da Massimo Rigo inframezzate dai brani musicali per pianoforte e flauto suonati da Franco Olivero.

A Filatoio Rosso di Caraglio ‘Fiori dell'anima. Suoni e immagini dal mondo’ unisce l'evento concepito per l'equinozio dalla Fondazione Artea con la mostra ‘L'occhio e l'anima’, una vasta retrospettiva dedicata agli scatti fotografici Inge Morath, prima fotografa dell’agenzia Magnum, accompagnata dalle note del Duo Merakee.

L’ingresso a tutti e quattro gli eventi è libero.

Prenotazioni sui rispettivi siti: faimanta@fondoambiente.it, museocivico.gispoteca@comune.savigliano.cn.it, info@ninoaragnoeditore.it, faimanta@fondoambiente.it, info@fondazioneartea.org.