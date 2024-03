"La storia di Selot" della scrittrice villanovese Perla Gianotti 2° classificato al Trofeo Cittadella

La passione e l'impegno hanno portato ad un riconoscimento importante nel mondo del fantasy italiano la villanovese Perla Giannotti, gestore della libreria Mondadori Bookstore di Cuneo e autrice della saga fantasy "Le Storie di Selot" classificatasi al secondo posto al prestigioso Trofeo Cittadella, il premio nazionale per la narrativa di genere fantastico che quest’anno si è tenuto a Fiuggi il 16 e 17 marzo.

Perla, mentre gestisce la libreria Mondadori Bookstore di Cuneo, si occupa di sostenibilità per Banco Azzoaglio. Ingegnere ambientale, ha coltivato la sua passione per la letteratura di genere fantastico fin da giovane. Questa passione l'ha guidata nella creazione del mondo delle "Le Storie di Selot", una saga avvincente ambientata in un medioevo “altro”, nelle valli del Monviso.

Perla Giannotti ha dedicato cinque anni alla creazione delle "Le Storie di Selot", scrivendo alacremente da mamma single. Inizialmente autopubblicata, la serie in quattro episodi ha catturato l'attenzione dell'Editore 45° Parallelo, che ha creduto nel progetto e ha pubblicato l'opera per intero.

Le Storie di Selot non è solo un'avventura epica, ma un viaggio di crescita personale e di scoperta. L'elemento fantastico introduce il lettore a un mondo vibrante di spiritualità e connessione con la natura, dove il protagonista, Selot, si impegna in un viaggio iniziatico che attraversa un mondo in guerra. Il modo di Selot non ha maghi né draghi. L’elemento fantastico è antropologico ed è segnato dalla presenza di popolazioni che sono radicate nelle energie della terra e possono entrare in comunicazione con lo spirito degli esseri viventi.

La serie "Le Storie di Selot" è stata elogiata per la sua narrazione avvincente, i suoi personaggi complessi e il suo profondo messaggio di crescita e auto-realizzazione. Ogni volume della saga rappresenta una tappa significativa nel viaggio di Selot, che l’autrice simboleggia prendendo a prestito alcune formelle che potete trovare in una chiesa di Saliceto.

"L'inizio": Il primo volume, dove il protagonista inizia il suo viaggio senza consapevolezza di sé stesso.

"Il Credo": Il secondo volume, in cui Selot sviluppa un suo credo personale e affronta le sfide con determinazione.

"Libertà": Il terzo volume, in cui Selot ricerca la libertà e la piena realizzazione di sé stesso.

"Trascendenza": Il quarto volume, dove Selot raggiunge un livello più profondo di comprensione e connessione con sé stesso e il mondo che lo circonda.

Ora, Perla Giannotti invita tutti i lettori a scoprire il mondo di Selot presso la libreria Mondadori Bookstore di Cuneo e in tutte le librerie. Non perdete l'opportunità di immergervi in questa epica avventura fantastica.

Per ulteriori informazioni, potete contattarla alla mail perla.giannotti@gmaii.com