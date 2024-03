Fossano pubblica il bando per la designazione di un direttore di biblioteca, la minoranza chiosa: “Mera propaganda elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Rosita Serra e Paolo Lingua, Consiglieri comunali PD di Fossano.

Leggiamo con stupore della pubblicazione, da parte della Amministrazione, del Bando per l’individuazione di un “Direttore di Biblioteca” con scadenza 8 aprile 2024.

Trascorsi cinque anni, durante i quali non è stata propriamente "attenta" alla Biblioteca, se non per “sparate” di spostamento dal Castello mal accolte dalla città, o ancora per affermazioni in Consiglio comunale che tutti ricorderanno e cioè che “coi libri non si mangia”… questa Amministrazione aspetta gli ultimi mesi per correre ai ripari.

Non c’è stata attivazione per i lavori di adeguamento della Biblioteca per ragazzi tuttora chiusa al pubblico, anzi, si è anche eliminato il collegamento wi-fi.

Che cosa può condurre a questo tardivo Bando, se non la mera propaganda elettorale?