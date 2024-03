TotalBody Studio, tra tecniche londinesi all'avanguardia e community [VIDEO E FOTO]

TotalBody Studio, a San Rocco di Bernezzo, è un centro fitness fondato da Chiara Pellegrino Lewis, che ama definirlo “una community, una grande famiglia, dove oltre ai corsi di alta professionalità, si propongono workshop, corsi occasionali di autodifesa per le donne e corsi pre o post parto, un Run Club stagionale e consulenze complementari con professionisti”.

Nasce nel 2021 come centro di pilates e barre pilates, frutto della formazione londinese della fondatrice, ma che oggi conta altri 6 istruttori. Se da un lato focalizza i suoi servizi sull'esclusività per le competenze, dall'altro punta all'inclusività tramite un’esperienza personalizzata anche durante i corsi di gruppo.

Offre corsi specializzati di pilates,barre pilates, yoga e ginnastica funzionale rivolti a persone di tutti i livelli e capacità, compresi i bambini.

La missione di Chiara e del suo team è di abbattere le barriere mentali trasformando il fitness in un'attività sempre nuova e divertente, oltre a consentire un sistema di prenotazione flessibile.

Guarda qui il video:

Che cos'è la fitness boutique a cui Chiara si è ispirata per il suo centro? Nata negli Stati Uniti con Soul Cycle e Barry’s Bootcamp negli ultimi 10 anni la realtà della fitness boutique ha preso piede anche in capitali europee come Londra e Berlino. A differenza delle palestre normali, le fitness boutique si focalizzano sull’allenamento personalizzato e di gruppo puntando sulla specializzazione su una o poche discipline in particolare ed offrendo un’assistenza ai clienti attenta ai dettagli.

Chi è Chiara Pellegrino, fondatriche di TotalBody Studio

Chiara Pellegrino Lewis (instagram @chiaralewis) si è formata come istruttrice e personal trainer a Londra presso il centro internazionale Premier Global NASM e ha intrapreso corsi di specializzazione in ginnastica posturale presso il Postural Restoration Institute di New York, in Pilates metodo STOTT, Barre pilates e Reformer, Cadillac e Chair, ha partecipato a corsi specializzati nell’allenamento a sospensione e funzionale (TRX, Kettlebells, ViPRs). Nel 2016 ha sviluppato il suo metodo d’insegnamento mettendo insieme le sue competenze acquisite lavorando presso svariate fitness boutique londinesi ed in giro per il mondo con la compagnia americana di luxury fitness retreat Fit & Fly.

Il suo metodo distintivo, rappresenta una perfetta combinazione di rinforzo muscolare, allungamento e modellamento del corpo. Le sequenze dinamiche create da Chiara sono progettate per massimizzare i risultati in ogni sessione di allenamento.

Nel 2018 è nominata da Women’s Health come una delle più influenti personal trainer nella capitale britannica. Nello scorso decennio, Chiara ha scritto e continua a contribuire per testate londinesi quali Harper Bazaar, Elle UK, Women’s Health, BBC etc…

Chiara incarna un approccio olistico e rivoluzionario che va al di là dell'allenamento tradizionale. La sua filosofia? Il fitness non è solo un modo per scolpire il corpo, ma una chiave per sbloccare il potenziale della mente, consentendoci di invecchiare con forza e vitalità.

Muoversi con consapevolezza è il suo mantra, un invito a sintonizzarsi con se stessi, liberando la mente dalle preoccupazioni quotidiane. Per Chiara, questo non è solo un allenamento, è un viaggio di auto-scoperta, un'opportunità per approfondire la connessione con le proprie paure e andare al di là dei propri limiti.

La sua visione è chiara: conoscere il corpo in modo approfondito ci permette di affrontare la vita quotidiana con facilità, prevenendo dolori, lesioni e persino malattie. Il fitness diventa così una chiave per una vita più vibrante, dove la forza e la salute si fondono in un rituale quotidiano di benessere totale.

Ma le idee di Chiara di sviluppo sul territorio cuneese non sono ancora finite e ha in programma di aprire un centro a Cuneo.

Intanto scopriamo l'offerta in sintesi di TotalBody Studio: