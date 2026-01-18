In arrivo il Blue Monday: ecco perché domani sarà il giorno più triste dell'anno

Preparate la vostra 'comfort zone' preferita, perché domani, lunedì 19 gennaio, sarà il giorno del Blue Monday: il terzo lunedì di gennaio, considerato secondo alcune teorie il giorno più triste dell'anno per chi vive nell'emisfero boreale. Maltempo, debiti post-natalizi, buoni propositi già cestinati e poca luce naturale sembrerebbero giocare nella stessa squadra per rendere questa giornata particolarmente mesta.

Ma, oltre alla teoria, ci sono fondamenti scientifici o si tratta solamente di una trovata dell'epoca dei social? E soprattutto, come affrontare al meglio questo lunedì grigio?

