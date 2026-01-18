 / Curiosità

Curiosità | 18 gennaio 2026, 19:25

In arrivo il Blue Monday: ecco perché domani sarà il giorno più triste dell'anno

Il terzo lunedì di gennaio torna il malumore. Domani l'approfondimento completo

Preparate la vostra 'comfort zone' preferita,  perché domani, lunedì 19 gennaio, sarà il giorno del Blue Monday: il terzo lunedì di gennaio, considerato secondo alcune teorie il giorno più triste dell'anno per chi vive nell'emisfero boreale. Maltempo, debiti post-natalizi, buoni propositi già cestinati e poca luce naturale sembrerebbero giocare nella stessa squadra per rendere questa giornata particolarmente mesta.

Ma, oltre alla teoria, ci sono fondamenti scientifici o si tratta solamente di una trovata dell'epoca dei social? E soprattutto, come affrontare al meglio questo lunedì grigio?

Domani su Targatocn l'articolo completo con tutti i dettagli sul Blue Monday, le origini della teoria, i pareri degli esperti e i consigli pratici per trasformare il giorno più triste dell'anno in un'occasione per prendersi cura di sé.

Nel frattempo, buona domenica!


 

