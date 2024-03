Anziana fea entrare in casa una finta "addetta dell'acqua" e viene derubata

Era il 7 gennaio 2021 quando E.R., una giovane donna ventiquattrenne di origini sinti, si sarebbe introdotta nella sua casa di piazza del mercato a Carrù e, con la scusa di effettuare alcuni controlli sull’acqua, le avrebbe rubato gioielli e monili d’oro. Quando però la signora chiamò i carabinieri era troppo tardi.

Come spiegato dai Carabinieri che raccolsero la denuncia dell’anziana, quella mattina le telecamere di videosorveglianza del paese avevano ripreso l’auto, una Citroen C3 di colore grigio, sui cui avrebbero viaggiato l’imputata seduta al lato passeggero e un uomo, non identificato, alla guida.

Stando a quanto riferito dal brigadiere che si occupò della visione dei filmati, le videocamere inquadrarono l’auto intorno alle 10.30 seguire la signora fino a casa e, ad un certo punto, quando la donna entrò nell’androne, venne accostata da E.R. e l’auto uscì dal raggio della telecamera. “Dopo cinque minuti – ha concluso il militare – si vedono due soggetti con il volto coperto uscire dal condomini e salire in macchina e proseguire da Via Municipio a Via Garibaldi”.

All’imputata si arrivò perchè la Citroen risultò essere intestata a sua madre e quando i Carabinieri sottoposero alla vittima del furto la foto di E.R. lei la riconobbe.

Il 21 novembre, la prossima udienza.