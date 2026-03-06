Alba, imbocca contromano la rampa per l'autostrada: scontro frontale sul raccordo di via Ognissanti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Alba, sul raccordo di via Ognissanti che collega la zona del cimitero all'autostrada.

Erano circa le 16.50 quando un'automobile ha imboccato contromano la rampa di accesso, scontrandosi frontalmente con un altro veicolo che procedeva nel corretto senso di marcia.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Alba. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in evidente stato di agitazione.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato l'automobilista a imboccare la rampa in direzione contraria.