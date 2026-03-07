 / Cronaca

Cronaca | 07 marzo 2026, 17:32

8 marzo è tutto l’anno, tappa in Questura

La giornata di divulgazione e di educazione svoltasi presso la Questura, ha visto la partecipazione di 40 studenti dell’Istituto Superiore “De Amicis” di Cuneo ed è stata un’importante occasione per affrontare insieme agli operatori della Polizia di Stato, la tematica della violenza di genere al fine di prevenire il fenomeno ed al fine di sensibilizzare i giovani studenti all’educazione sull’argomento.

8 marzo è tutto l’anno, tappa in Questura

Nell’ambito dell’annuale rassegna dedicata alle donne, promossa dal Comune di Cuneo in partenariato con quello di Centallo, il Consorzio Socio–Assistenziale del Cuneese, l’Istituto Comprensivo Isoardo–Vanzetti di Centallo-Villafalletto, la Cooperativa Fiordaliso e l’Associazione Art.ur si è tenuta in data 4 marzo 2026 l’iniziativa “Una tappa in Questura”, manifestazione che ormai si svolge già da diversi anni e che riscuote un elevato interesse e partecipazione tra le scuole coinvolte per gli argomenti trattati.

In particolare il dibattito che ha visto la partecipazione attiva degli studenti, ha riguardato la violenza giovanile in tutte le sue forme e con specifico riferimento a quella compiuta attraverso gli strumenti dei social network, nonché riguardo al reveng porn.

Al termine dell’incontro gli studenti hanno incontrato il Questore e successivamente hanno potuto conoscere gli uffici della Questura di Cuneo e conoscere in prima persona l’attività ed i compiti istituzionali a cui sono chiamati quotidianamente gli operatori della Polizia di Stato nel contrastare e prevenire i delitti in materia di violenza di genere, visitando in particolare gli uffici della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

