Ormea al voto, Ferraris traccia un bilancio e prende tempo sulla ricandidatura: "Mi riservo di prendere una decisione definitiva"

Tempo di bilanci per Ormea che, il prossimo giugno, sarà tra i 172 comuni della provincia di Cuneo chiamati a eleggere la nuova amministrazione.

"Questo ultimo mandato – spiega il sindaco uscente Giorgio Ferraris - è stato segnato dalla pandemia, ma soprattutto dall'alluvione del 2020 che ha lasciato segni e criticità ancora tangibili. Tanti sono stati gli interventi di ripristino in paese, ma restano ancora molti i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico: sono necessari interventi relativi ai versanti e ai torrenti che sono parte integrante di Ormea, come l'Armella.

Grazie al Bando "Borghi e castelli lungo la ferrovia del Tanaro", per un valore di circa 2 milioni di euro, a valere sul PNRR. Un progetto dedicato alla valorizzazione della storia dei castelli della Valle Tanaro che ha l'obiettivo di rendere questi beni fruibili, creando un potenziale turistico, seguendo il fil rouge della ferrovia, con il recupero degli edifici e delle strutture ferroviarie che insistono sulla linea".

Ferraris, eletto nel 2014 e poi riconfermato nel 2019, ha una vasta esperienza amministrativa alle spalle. Già sindaco di Ormea dal 1985 ha ricoperto la carica fino al 2004.

"La vita amministrativa - spiega Ferraris - è molto cambiata. Oggi le necessità dei cittadini sono diverse da quelle di un tempo; in un borgo com il nostro, che come tutto il resto del Paese deve affrontare il calo demografico, a farsi sentire di più è la carenza di servizi e la distanza per poterli raggiungere. Allo stesso tempo temi come quelli della prevenzione, che in passato non erano così attenzionati, ora sono diventanti fondamentali per la tutela di un territorio come il nostro che ha dovuto affrontare tre alluvioni devastanti (1994, 2016 e 2020, ndr)".

Sul futuro amministrativo Ferraris non scioglie totalmente le riserve: "Ho espresso da tempo il desiderio di ritirarmi dalla vita politica, non perché sia venuto meno l'impegno per il mio paese, ma per avere più tempo da dedicare alla famiglia e alla scrittura. Guardo con interesse a quello che sarà il futuro amministrativo di Ormea e quindi sto seguendo con attenzione i movimenti pre elettorali, in base ai quali mi riservo di prendere una decisione definitiva. So che ci sono persone che si stanno attivando: spero che ci sarà la possibilità di scegliere tra due proposte valide o, nel caso in cui ci fosse una sola lista, che sia rappresentativa e con proposte in linea con le esigenze del nostro territorio".