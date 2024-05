In casa Farinetti confronto fra i tre candidati a sindaco sotto le torri di Alba

La data da segnarsi è quella di martedì 14 maggio, quando alle ore 18.30 il teatro della Fondazione Mirafiore di Tenuta Fontanafredda a Serralunga d’Alba sarà la sede di un confronto diretto tra i candidati sinora in gara nella corsa verso lo scranno più alto del municipio di Alba.

La contesa come noto ad oggi annovera tre contendenti. Il primo a ufficializzare la propria candidatura era stato l’esponente del centrosinistra Alberto Gatto, esponente del Partito Democratico e consigliere comunale uscente dopo essere stato giovane assessore nella seconda Giunta Marello.

Più recente la conferma della candidatura da parte del sindaco uscente Carlo Bo, che cinque anni fa venne eletto al primo turno con una percentuale di voti del 51% superando la concorrenza dell’allora alfiere del centrosinistra Olindo Cervella (41%), di quello del M5S Giorgio Degiorgis (4,2%) e di Lorenzo Paglieri per Alba Bene Comune (3,7%). Tra loro e arrivata soltanto nei giorni la conferma di una terza candidatura, quella della vicesindaca uscente Carlotta Boffa, schierata al centro dello schiacchiere.

"L’incontro – si fa sapere dalla Fondazione Mirafiore – si svolgerà in par condicio. Il giornalista Roberto Fiori rivolgerà ai candidati una serie di domande uguali e ciascuno di loro avrà tre minuti per rispondere. Verranno estratti a sorte i nomi dei candidati per definire l’ordine delle risposte. Una domanda sarà formulata da Oscar Farinetti e poi se ne sorteggeranno alcune raccolte tra il pubblico. Il tempo di risposta sarà sempre di tre minuti per ciascuno. Al termine, ogni candidato avrà a disposizione tre minuti per l'appello finale al voto".

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it.