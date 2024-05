Alle Europee anche il partito "Pace Terra Dignità"

"Pace Terra Dignità" sarà presente alle elezioni Europee in tutte le circoscrizioni.

"In un solo mese - spiegano - abbiamo fatto un miracolo raccogliendo più di 100.000 firme (più di 1.000 in provincia di Cuneo) nonostante un blitz antidemocratico del governo che ci ha tolto il diritto all'esenzione dalla raccolta a ridosso della presentazione delle liste.

Porteremo nella campagna elettorale il no alla guerra, alla deriva guerrafondaia dell'Unione Europea, alla complicità con il genocidio a Gaza, al patto di stabilità che impone di tagliare la sanità mentre si può aumentare solo la spesa militare. Tutto l'enorme lavoro di raccolta firme, richiesta certificati e predisposizione per la presentazione è stato svolto da volontari/e, attivistə e militanti di partito. Grazie a chi ha firmato e a chi ha raccolto le firme per dire no alla guerra".