Tenda bis, sul lato italiano modifiche all'ingresso del tunnel: verrà realizzata una rotatoria

Sul Tenda, da qualche settimana, dopo la nota stampa di Edilmaco e la ormai matematica certezza che il tunnel non aprirà a giugno 2024, è calato il silenzio.

Il sito è fermo, con l'ultimo aggiornamento, al 21 febbraio; l'ultima news è di luglio 2024, nonostante Anas si fosse impegnata, nella scorsa Cig, a dare informazioni frequenti sull'avanzamento dei lavori.

Ci sono ancora moltissime cose da fare, lassù. Qualcuna è ancora da progettare: l'imbocco sul lato Italia. Si parla da sempre di quello lato Francia, che ha subito danni enormi a seguito della tempesta Alex, ma nemmeno quello dalla parte di Limone Piemonte gode di ottima salute.

Di sicuro c'è che l'ingresso al tunnel sarà tramite rotatoria: vi convergeranno le strade in uscita dalle due gallerie - la nuova e la vecchia canna - per poi immettersi sulla statale 20; ci sarà poi una diramazione verso la strada che sale a Quota 1400 e, forse, un'altra verso il condominio che si affaccia sul cantiere.

Il progetto non ci sarebbe ancora, però.

Mentre è stato affidato, lo abbiamo scritto qui, il progetto esecutivo della canna storica, i cui lavori non saranno eseguiti da Edilmaco. Del nuovo progetto se ne sta occupando la Technital Spa, società veronese specializzata in servizi di ingegneria per grandi opere.

Ma, viene da chiedersi: non c'era già il progetto esecutivo cantierabile per l'ampliamento del vecchio tunnel? Perché farne fare un altro? E, ancora, è stata completamente abbandonata la questione dei paravalanghe a protezione dell'imbocco sul lato francese?

Nel frattempo, dentro il tunnel, continuano le opere di rivestimento, non ancora completato. Mancano ancora gli impianti elettrici ed idraulici antincendio e ci sarebbero importanti infiltrazioni. Senza contare che poi dovranno essere effettuati tutti i collaudi.

Si aprirà davvero a settembre? In pochi ci credono. Nel frattempo, attendiamo gli aggiornamenti periodici sul sito dedicato, come era stato promesso.