A Govone lo spettacolo Cicale "freestyle" di Matteo Fallica

Venerdì 29 marzo, a Govone, alle 21.30 nel Salone incontri “La Serra” in Piazza Vittorio Emanuele l’associazione Batelman ospiterà un nuovo appuntamento con la stand-up comedy con l’ultimo spettacolo del comico Matteo Fallica, CICALE “freestyle”.

Matteo Fallica nasce a Bologna in una torrida estate del 1989 ma ci vorranno quasi trent’anni

prima che decida di lanciarsi sui palchi della stand-up comedy italiana.

Nei suoi monologhi non mancano i grandi temi che stanno tanto a cuore ai millennial (con partita iva e non): omofobi complottisti, monopattini, polpi pazzerelli, banche invadenti e voli ryanair. Non esattamente in questo ordine. Tra le altre cose, ha partecipato a tre edizioni di “Stand-Up Comedy” in onda su Comedy Central, ha aperto gli spettacoli di Alessandro Cattelan “Salutava Sempre” e nel 2023 ha portato in tour CICALE, il suo primo monologo, in più di trenta date dal Piemonte alla Sicilia. Nel 2024 continuerà a gironzolare con una versione “freestyle” 2.0, in un’ora di pezzi nuovi, repertorio e improvvisazione.

L'evento è in collaborazione con Govone Residenza Sabauda.

Batelman è un’associazione culturale nata nel 2017 con l'intento di ridare vita allo spazio dimenticato della Chiesa-Teatro di San Giovanni Decollato attraverso l'organizzazione di eventi e spettacoli. L'associazione fa parte dalla rete dei circoli ARCI Cuneo-Asti.

Apertura porte: 21:00

Inizio spettacolo: 21:30

Ingresso riservato ai soci Arci. Contributo associativo 8 € Per info e prenotazione: info.bateman@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/gruppobatelman Instagram: @batelma