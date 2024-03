Bra: ultimo appuntamento con “Marzo Donna” 2024

Si avvia a conclusione l’edizione 2024 di “Marzo donna”. L’ultimo degli appuntamenti in cartello è previsto per martedì 26 marzo, quando alle 17,30, presso Palazzo Mathis, verrà presentato il libro “Tra le nuvole” scritto e illustrato da due giovanissime esordienti, Alessia Maci e Emma Gullì. Attraverso versi e disegni, le due raccontano il modo in cui si vive il passaggio da bambine ad adolescenti e il loro mondo: fatto di emozioni, non sempre serene, ma ricco di sensibilità emotiva, di riflessioni sui propri vissuti, di domande e voglia di crescere. In questa occasione si esibirà la giovane chitarrista Grazia Matilde Gandino.

Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Associazione BRARTE (tel. 338-4204045; mail brarte.associazioneculturale@gmail.com). (rb)