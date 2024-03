Risate e solidarietà a Caramagna Piemonte con "El castel ed le Ratavolòire"

“El castel ed le Ratavolòire” (Il castello dei pipistrelli), commedia in lingua piemontese di Ezio Tesi, messa in scena dalla compagnia saluzzese “J’ Una Tantum” andrà in scena sabato 23 marzo alle 21 a Caramagna Piemonte nel cinema - teatro comunale di piazza Boetti.

In scena Maria Rosa Franco, Giampiero Lovera, Sonia Depetris, Mauro Servolo, Piero Pascolini; assistenti di scena Donatella Beltrandi e Nicola Bassino, luci Ezio Ferrero.

La commedia brillante di Ezio Tesi, si svolge in un Castello infestato dai pipistrelli protagoniste sono le vicende di Ada e Luca Pautasso, interpretati da Maria Rosa Franco e Giampiero Lovera. Questa divertente coppia, alle prese con un'imprevista eredità, si ritrova a navigare tra fantasmi, misteri e personaggi dai loschi trascorsi, rendendo ogni istante un'esplosione di risate e sorprese.

I due incontrano il Maggiordomo, personaggio enigmatico, che si definisce “parte integrante del Castello”.

Dal suo racconto, scoprono l’esistenza del fantasma di un Conte vissuto molti anni prima nel Castello al quale va riservato il rispetto del rango, nonostante fisicamente non si palesi mai.

Ma il Castello è stato abitato da altri personaggi, poco raccomandabili, dediti a loschi mestieri che si svelano a mano a mano che la commedia prosegue con strane visite.

L’idea di Ada di dar nuova vita al Castello deve fare i conti con il suo passato e con nuove inaspettate apparizioni di personaggi a dir poco variopinti: una sensitiva, un astrologo, e altri che vivacizzano il ménage della coppia.

Uno spettacolo tutto da godere che desidera far trascorrere due ore di sane risate al pubblico.

“J’ una tantum” sono una Compagnia Teatrale Saluzzese che vanta un decennio di presenze sul palco, sempre con commedie spassose recitate rigorosamente in lingua piemontese.

La serata è a titolo benefico con ingresso ad offerta libera a favore de “Il Fiore della Vita Odv” che sostiene il centro di 2° Livello della Rete Onco-ematologica pediatrica regionale della Pediatria dell’Ospedale di Savigliano, punto di riferimento per tutta la Provincia di Cuneo.

Il benessere dei bambini ricoverati ed il sostegno ai loro familiari è l’obiettivo fondante dell'Organizzazione di volontariato nata nel 2011.

In particolare, questa iniziativa è tesa a finanziare un progetto che “Il Fiore della Vita” si propone di implementare nel 2024 intitolato: “Terrazzo in Fiore”, per conferire un’importante miglioria all’ambiente esterno su cui si affacciano le camere di degenza destinate ai giovani pazienti onco-ematologici ed oncologici di Savigliano ed ai loro genitori ricreando un vero e proprio ambiente fiorito, usufruibile anche per laboratori creativi, che sicuramente inciderà sull’umore e, come dimostrato, concorrerà ad un maggiore beneficio psico-fisico durante i vari e pesanti cicli di cura.