Montecarlo Vs Dubai: parla l'esperto Daniele Pescara

La bella vita a Montecarlo non manca. Ma la città monegasca è davvero attrattiva anche per chi vuole investire all’estero? Negli anni passati Montecarlo è stata molto gettonata: ultimamente, però, l’attenzione degli investitori internazionali si è spostata nel Medio Oriente. Dubai è la scelta più ambita dai più avveduti imprenditori, italiani e non, dei nostri giorni. Vediamo il perché con Daniele Pescara, il noto finanziere veneto che vive e opera da Dubai, affiancando la sua clientela intenzionata ad Investire a Dubai.

Montecarlo: tra Casinò e yatch di lusso

Oltre a essere rinomata come una delle principali giurisdizioni per il banking offshore, Montecarlo attrae ora i più facoltosi uomini d'affari in cerca di un rifugio sicuro per i loro patrimoni e per le opportunità di business che offre.

Ma aprire un conto corrente a Montecarlo è davvero conveniente?

È importante valutare attentamente i pro e i contro prima di intraprendere questa strada. Nonostante non sia considerato un paradiso fiscale, Montecarlo è spesso vista come una delle destinazioni più vantaggiose per l'apertura di conti bancari offshore.

Investire a Montecarlo: le difficoltà

Abbiamo chiesto di darci delucidazioni sull’investire a Montecarlo a

L’investitore veneto ci ha rivelato che: “Il Principato gode di una stabilità finanziaria invidiabile, con istituti finanziari capaci di gestire i patrimoni delle famiglie più ricche d'Europa.

Tuttavia, non tutte le banche offrono le stesse condizioni, e queste possono variare in base alle operazioni che si intendono effettuare nel tempo.

È importante notare che Montecarlo ha aderito al "Common Reporting Standard", garantendo la trasparenza delle informazioni fiscali degli investitori sul suo territorio.

Va anche specificato che vi siano dei modi per beneficiare del segreto bancario di Montecarlo.

Una delle vie più promettenti è ottenere il passaporto monegasco, anche se la procedura è estremamente complessa e selettiva.

In alternativa, è possibile stabilirsi nel Principato e sperare di ottenere il favore del Principe stesso nel tempo”.

Aprire un conto corrente a Montecarlo: come fare

“Per chi desideri aprire un conto corrente a Montecarlo, poi, è fondamentale sapere” – continua Pescara – “che le difficoltà sono molte.

Infatti, aprire un conto a Montecarlo non è alla portata di tutti.

La vita nel Principato è costosa, riflettendo la sua selettività anche nel mondo imprenditoriale.

Inoltre, chiunque desideri aprire un conto a Montecarlo deve essere consapevole dei numerosi requisiti richiesti:

1) È richiesta la presenza fisica;

2) Spesso, è necessario essere accompagnati da un intermediario finanziario accreditato;

3) Inoltre, il deposito minimo richiesto può superare i 500.000€, una somma considerevole per molti.

Nonostante le sfide e i costi associati, un conto corrente a Montecarlo offre l'accesso a un centro finanziario di alto livello.

Tuttavia, la procedura per aprire un conto nel Principato è diventata più complessa nel tempo, con un'attenta valutazione finanziaria e una rigorosa verifica dell'identità del richiedente.

Dal punto di vista fiscale, i cittadini italiani residenti in Italia devono attenersi alle norme dell'IVAFE e del monitoraggio fiscale per i conti esteri”.

Investire a Dubai: i vantaggi

Anche in questo caso Daniele Pescara ha fatto chiarezza: “In confronto, Dubai è emersa come un'alternativa più conveniente e sicura per molti.

Offre vantaggi fiscali, tra cui l'assenza di imposte sul reddito personale e minime sulle società, e un ambiente imprenditoriale favorevole, rendendola una scelta più attraente per molte aziende e individui.

Dubai, con la sua economia in rapida crescita e la sua posizione strategica nel Golfo Persico, è diventata una delle destinazioni più ambite per gli affari e gli investimenti.

Aprire un conto corrente a Dubai significa avere accesso a un ambiente finanziario dinamico e a un'economia in espansione.

Le procedure di apertura del conto possono essere relativamente semplici e i costi di mantenimento altamente competitivi.

Inoltre, Dubai offre un sistema di sicurezza robusto che protegge la privacy e la riservatezza dei dati bancari, poiché gli Emirati Arabi Uniti non comunicano a nessuna Autorità Fiscale estera gli asset esistenti nel loro territorio di qualunque investitore sia ivi residente.

Ecco solo alcuni dei motivi per cui i miei clienti, come i più oculati imprenditori internazionali, scelgono di Investire a Dubai nel 2024.

Chiaramente, avere accesso alle banche emiratine non è cosa da tutti: il mio Studio One-Stop-Shop Daniele Pescara Consultancy, accreditato presso i più prestigiosi Istituti di Credito di Dubai, permette alla clientela di Aprire un Conto Corrente a Dubai in modo semplice e veloce, grazie al mio Team di avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, tutti professionisti altamente qualificati sull’asse Italia-Dubai”.