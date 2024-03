Vicoforte, Magnificat: il percorso di visita alla cupola ellittica più grande del mondo compie dieci anni

Era il 2015 e in occasione di Expo Milano apriva al pubblico il percorso di salita e visita alla straordinaria cupola del Santuario di Vicoforte.

È stato presentato ieri sera, giovedì 21 marzo, a Casa Regina, il bilancio del decennale di Magnificat, percorso straordinario che permette ai visitatori di fruire degli affreschi della cupola ellittica più grande del mondo da vicino e da una prospettiva differente.

Un progetto nato come una sfida, un'intuizione per generare valore per il territorio attraverso la cultura, realizzato grazie alla collaborazione tra il Santuario di Vicoforte e l'impresa culturale Kalatà, che ha sostenuto gli interventi di messa in sicurezza e l'apertura al pubblico degli antichi camminamenti riservati alle maestranze, che conducono alla sommità dell'edificio.

Magnificat - come ricordato - è stato uno fra i primi tour guidati "in elevazione" nel panorama italiano: con elmetto e imbrago di sicurezza, attraverso camminamenti aperti per la prima volta in esclusiva, i visitatori hanno la possibilità di unire la scoperta del patrimonio storico-artistici ala dimensione esperienziale.

"Ogni attore del territorio, - ha detto Nicola Facciotto, amministratore di Kalatà srl, - in un'ottica win-win, ha creduto da subito in questa iniziativa: la Diocesi, le istituzioni, i partner privati, gli sponsor. Il lavoro sinergico avviato nel 2015 ha generato un terreno fertile per questo progetto che negli anni è cresciuto. La possibilità di creare opportunità lavorative per i giovani è sicuramente uno dei successi più importanti per la nostra impresa, che opera proprio per valorizzare le professioni culturali. Altro traguardo importante per noi, è raggiungere ogni giorno pubblici nuovi, attraverso la dimensione della divulgazione, che apre a tutti la conoscenza".

"Esprimiamo ringraziamento e gratitudine - ha aggiunto don Sergio - perché Kalatà è stato un momento di bellezza per il Santuario: ha portato gente a conoscerlo e ha interessato interesse verso la struttura. Il grazie più grande va a don Meo Bessone, già rettore del Santuaio che, da subito, aveva intuito 'lo stupore e la meraviglia' di questo progetto".

Sono stati 110mila i visitatori, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, ad aver provato l'esperienza di salita alla cupola. Numeri importanti - tenendo conto anche della pandemia - con una generazione di indotto importante per il turismo locale.Sono invece 54 gli operatori e i professionisti che hanno lavorato per offrire il servizio al pubblico, 112 le partnership strette con enti, amministrazioni e commercianti.

"È un orgoglio per Vicoforte avere la primogenitura di un progetto ideato circa 10 anni fa dall'intraprendenza di giovani imprenditori che hanno saputo coniugare cultura e attività d'impresa tini maniera così vincente. - ha detto il sindaco Gian Pietro Gasco, intervenuto alla presentazione con il vice sindaco Roberto Botto e l'assessore Barbara Nano - "Il Santuario, per la sua elegante grandezza, le sue caratteristiche architettoniche e le tecniche pittoriche di straordinaria efficacia, riesce a creare un insieme di emozioni che uniscono i valori della fede religiosa, matrice ed ispiratrice dell'opera, con la genialità dell'uomo. Il progetto Magnificat ha dato visibilità e voce a cotanta bellezza consentendo a tutti di accedere nei posti più interni ed invisibili del Santuario per poter ammirare da vicino la grandezza dell'opera. È con soddisfazione che oggi possiamo contare parecchie repliche del progetto Magnificat in altre località d'Italia ed è con ammirazione che ci complimentiamo con Kalatà per l'idea, per il coraggio della realizzazione e della divulgazione e, non per ultimo, per l'opportunità di lavoro che ha creato e sta creando valorizzando le bellezze culturali ed ambientali del territorio monregalese".

Nel corso della serata sono intervenuti anche Paolo Bongioanni, consigliere regionale che, all'epoca della nascita del progetto, era in ATL e ha appoggiato e sostenuto da subito l'iniziativa.

"L'ATL del Cuneese - ha commentato Mauro Bernardi, presidente dell'ATL del Cuneese, intervenuto insieme alla direttrice Daniela Salvestrin - ha creduto sin da subito nelle potenzialità del progetto Magnificat, investendo risorse per la sua promozione sul mercato italiano ed estero. Negli anni numerosi eductour e famtrip hanno condotto in visita al Santuario giornalisti e operatori del settore turistico riscontrando lo stupore per la magnificenza della cupola e 'apprezzamento per la qualità del servizio offerto lungo il percorso guidato. Un atout imprescindibile per l'offerta turistico-culturale del Cuneese che saprà ancora attrarre sul nostro territorio nuovi occhi in cerca di bellezza e di esperienze indimenticabili".

Le visite per l'edizione 2024 di Magnificat apriranno lunedì 1° aprile e proseguiranno fino al 3 di novembre.

Il biglietto per la salita e visita alla Cupola del Santuario di Vicoforte include l'accompagnamento guidato in lingua italiana (durata 2 ore). Audioguide in lingua straniera (inglese, francese, tedesco) sono disponibili gratuitamente.

Il tour completo, riservato ai maggiori di 14 anni (266 gradini / 60 metri di altezza), alterna, al racconto guidato, affacci all'interno del monumento e vedute panoramiche esterne e prevede l'utilizzo di un elmetto di sicurezza e di un imbrago (forniti dagli dagli organizzatori).

In alternativa al percorso di "Salita alla cupola" è possibile opzionare il "Percorso breve", di più agevole accesso, aperto a tutti, senza limiti di età (130 gradini / 23 metri di altezza).

GIORNI di VISITA: sabato (in orario 10.00 | 11.30 | 14.00 | 16.00), domenica e festivi (in orario 11.30 | 14.00 | 15.30 | 16.00). Dal 29 luglio al 1 settembre, le aperture saranno estese dal lunedì al sabato (in orario 10.00 | 11.30 | 14.00 | 16.00), domenica e festivi (in orario 11.30 | 14.00 | 15.30 | 16.00).

La prenotazione e l'acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando "Vicoforte" nella sezione "Esperienze di visita", Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare l'organizzazione via e-mail all'indirizzo booking@kalata.it