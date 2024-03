Il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri al Pavese Festival il 12 aprile

Venerdì 12 aprile alle ore 18.30 nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo, la scrittrice traduttrice Jhumpa Lahiri sarà la protagonista del primo appuntamento off del Pavese Festival 2024: una conversazione sul Mito a partire dai Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.

Jhumpa Lahiri, scrittrice, traduttrice e Premio Pulitzer per la narrativa nel 2000, dialogherà con Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, sulla sua attività di traduttrice, sul suo incontro con l’opera di Cesare Pavese e sui Dialoghi Con Leucò, opera con cui lo scrittore santostefanese traduce il Mito in dialoghi tra uomini, dei e titani.



Lahiri è infatti una grande appassionata dello scrittore e della lingua italiana, da cui è anche traduttrice e che ha imparato proprio leggendo Pavese. Lahiri era già stata ospite del Pavese Festival lo scorso anno, in occasione dell’evento conclusivo alla Casa Italiana Zerilli-Marimò di New York, dedicato proprio al Pavese traduttore.

Ingresso libero su prenotazione a eventi@fondazionecesarepavese.it