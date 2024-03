L'Avis provinciale di Cuneo ha consegnato quattro Oscar della Generosità

Solidarietà, condivisione e voglia di guardare al futuro con nuova energia. Si è tenuta a Saluzzo presso la sala "Il Quartiere" della ex Caserma Musso la 67ª Assemblea dell’Avis Provinciale di Cuneo, un’occasione per fare il bilancio dell'anno appena trascorso, ma anche per consegnare gli Oscar della Generosità per l’anno 2023, uno speciale riconoscimento per i meriti nel volontariato avisino.

A essere premiati sono stati: Giovanni Manfredi di Saluzzo, socio emerito dell'Avis di Saluzzo e volontario della Corce Verde locale (195 donazioni); Gianluca Calliero di Marene, socio dell'Avis locale del 2011, si è distinto nella comunità per la generosità e l'altruismo (196 donazioni); Francesco Fazio, socio dell'Avis di Alba dal 1982 dove ha ricevuto l'Oscar della Generosità nel 1987, nel 2021 è stato premiato con il distintivo d'oro (197 donazioni); Silvia Tavera, dirigente medico specialista in Ematologia, responsabile SS Medicina trasfusionale ASL CN1 presso il Simt di Savigliano (198 donazioni).

Commenta Flavio Zunino, presidente dell’Avis Provinciale: "Il 2023 è stato un anno positivo che ha visto la raccolta di 22.229 sacche di emocomponenti, in aumento di 755 unità rispetto all'anno precedente. I donatori attivi sono stati 13.580 e nel 2023 sono entrati a far parte dell’Avis più di 1.200 nuovi donatori, fra cui tanti giovani, 400 in più rispetto al 2022. Sono stato anche molto soddisfatto della partecipazione all'assemblea di delegati e presidenti di 39 delle 45 sezioni della provincia. Abbiamo passato una giornata in un clima di amicizia e solidarietà, come una vera famiglia".