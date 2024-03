Mondovì, prosegue la mobilitazione delle donne in cammino per la pace: "Cessate il fuoco"

Continua la mobilitazione di “Donne in cammino per la pace di Mondovì” che anche ieri, sabato 23 marzo, hanno sfilato in corteo per il centro città con un cartellone e l'appello: “Cessate il fuoco”.

"Vogliamo spiegare perché lo facciamo con dei dati oggettivi: questa volta li abbiamo attinti da un comunicato di un gruppo di operatori sanitari dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove sono stati ricoverati alcuni bambini di Gaza. I firmatari del documento dicono che in 4 anni di guerre in tutto il mondo sono stati uccisi meno bambini che a Gaza in 4 mesi. Oltre ai 13.000 bambini morti, i sopravvissuti si stanno progressivamente ammalando, sono malnutriti e rischiano futuri ritardi cognitivi e di crescita".

La nota prosegue: "Di fronte all’evidente necessità di intensificare gli aiuti umanitari, l’Italia è uno dei 16 paesi che hanno tagliato i fondi all’UNWRA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Riteniamo che questa sia una evidente violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani".

Il messaggio si conclude: "Facciamo nostre le parole di Cesare Cases e lavoriamo per una 'vera Terra Promessa in cui sia possibile l’essere miti senza essere vittime, la felicità senza sopraffazione, la religiosità senza Dio, l’attività senza maledizione del lavoro, l’attaccamento alle cose senza il denaro, la cultura senza il suo ruolo repressivo'. Continueremo, dunque, la nostra presenza il sabato mattina e vi aspettiamo per una sola richiesta comune: “Cessate il fuoco”.