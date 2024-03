Autovelox a Canale, Globoconsumatori: "Giudice di pace ha accolto otto nostri ricorsi"

Prosegue l’attività che vede l’associazione alessandrina Globoconsumatori impegnata anche sul territorio di Langhe e Roero nell’assistenza ad automobilisti che si ritengono ingiustamente sanzionati da dispositivi automatici di rilevazione della velocità.

E’ lo stesso sodalizio, con un proprio comunicato, a fare sapere che "il giudice di pace di Alba ha accolto un ulteriore ricorso presentato dalla Globoconsumatori Odv annullando ben 8 verbali comminati a causa di un presunto superamento del limite di velocità, rilevato dall’ormai 'famosissimo' autovelox di Canale d’Alba".

Il dispositivo è quello che da alcuni mesi opera nel tratto canalese della strada regionale 29 Alba-Torino, là dove, appena fuori del centro abitato, il limite di velocità è stato intanto portato a un massimo di 50 chilometri orari.

"Le irregolarità riscontrate dal giudice di pace sull’apparecchiatura sono di carattere tecnico, nonché procedurale, come più volte da noi contestato, con particolare riferimento alla mancanza dell’omologazione e al tipo di fotografie prodotte", scrive Globoconsumatori, che intanto esprime estrema soddisfazione "per i risultati che stanno vieppiù emergendo in merito ai ricorsi presentati relativamente ai verbali elevati, rammentando che, a livello nazionale presenta migliaia di ricorsi anno con accoglimenti del 96%"