Inaugurato defibrillatore a Roddi con il progetto Battikuore

Sabato 23 marzo è stato inaugurato il defibrillatore nel comune di Roddi, grazie al progetto Battikuore.

Erano presenti il sindaco Roberto Davico e la vice Giovanna Sandri; Rosario Lo Forte, titolare dell'azienda BNA, e tutte le aziende che hanno sponsorizzato l'iniziativa. All'inaugurazione è poi seguito un momento formativo per il corretto uso del DAE.

Parliamo del progetto Battikuore, dell'azienda BNA Srl di Boves, che consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

“Nei prossimi mesi organizzeremo con l’amministrazione comunale corsi di formazione agli sponsor e alla popolazione – commenta Lo Forte -. Prossimamente un’altra postazione verrà aggiunta. Grazie all'amministrazione comunale che da subito ha sposato la nostra causa e grazie anche a Croce Rossa Italiana comitato di Alba che ha spiegato a tutti con prove pratiche come intervenire in caso di necessità”.

Ricordiamo che in Italia, nel 2021 si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora. In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo è molto importante che le città siano fornite di una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.

Per maggiori informazioni https://battikuore.com/