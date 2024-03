A Saluzzo a Pasquetta torna il MercAntico

Viva la tradizione. E nella tradizione delle domeniche dei mercatini saluzzesi c’è un’eccezione … il MercAntico di Pasquetta, il MercAntico di Piazza Garibaldi! In una giornata di festa “con chi vuoi” Saluzzo offre tutto il suo fascino: il mercatino come punto di partenza per godere poi dei Musei aperti, delle osterie e dei ristoranti, dei bar dell’area pedonale. Insomma, una Pasquetta da non perdere. Oggetti di vario genere, dalla cura della persona all’arredamento per la casa, e di vario materiale, dal legno alla ceramica, torneranno a invadere le vie pedonali. Il mese di aprile si aprirà con un’intera giornata da vivere all’insegna del vintage e del collezionismo. Protagonisti l’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con decine di bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto.

E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando o visitando i Musei cittadini. Gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave “MercAntico”, si presenteranno così ad un pubblico variegato. Sarà una giornata perfetta per passeggiare tra le vie del Centro alla ricerca di pezzi unici, ma anche nella parte storica della Città tra palazzi antichi e Musei. Ovviamente, sempre in attesa di Start e delle grandi Mostre nazionali!

Prossimi appuntamenti: Domenica 26 maggio - Svuotacantine: 8.00 - 18.00 città alta Domenica 9 giugno: 8.00 - 18.00 centro cittadino Domenica 13 ottobre: 8.00 - 18.00 centro cittadino Domenica 10 novembre: 8.00 - 18.00 centro cittadin