 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 06 marzo 2026, 19:26

Referendum giustizia, la Lega chiama a raccolta avvocati e magistrati: venerdì sera il confronto a Fossano

All'ex Chiesa del Salice intervengono il ministro Calderoli e numerosi esponenti del mondo giuridico. Modera il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Il senatore Roberto Calderoli

Il senatore Roberto Calderoli

Sarà l'ex Chiesa del Salice, in piazza Luigi Bima a Fossano, a ospitare venerdì 6 marzo alle ore 20.30 un incontro pubblico organizzato dalla Lega Piemonte sul tema del referendum sulla giustizia.

Un parterre di relatori di primo piano animerà la serata: interverranno la dottoressa Donatella Masia, già sostituto procuratore della Repubblica, l'avvocato penalista Nicola Menardo, l'avvocato Mauro Anetrini in qualità di responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega Piemonte, e l'avvocato Simona Giaccardi, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega Cuneo. Presenzierà anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega Cuneo.

A moderare il dibattito sarà l'avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

L'ingresso è libero.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium