Referendum giustizia, la Lega chiama a raccolta avvocati e magistrati: venerdì sera il confronto a Fossano

Sarà l'ex Chiesa del Salice, in piazza Luigi Bima a Fossano, a ospitare venerdì 6 marzo alle ore 20.30 un incontro pubblico organizzato dalla Lega Piemonte sul tema del referendum sulla giustizia.

Un parterre di relatori di primo piano animerà la serata: interverranno la dottoressa Donatella Masia, già sostituto procuratore della Repubblica, l'avvocato penalista Nicola Menardo, l'avvocato Mauro Anetrini in qualità di responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega Piemonte, e l'avvocato Simona Giaccardi, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega Cuneo. Presenzierà anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega Cuneo.

A moderare il dibattito sarà l'avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

L'ingresso è libero.