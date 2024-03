Cibo degli dei e ingrediente per i piatti della tradizione: Venchi protagonista dello show cooking Baladin

Cioccolato. In questo periodo in cui tutti i supermercati espongono le uova di Pasqua, al Baladin sarà proprio il cioccolato, o meglio il cacaco, il protagonista del prossimo show cooking, in programma il 28 marzo dalle 18 alle 20.

Il cibo degli dei, come viene spesso definito il cioccolato, sarà declinato nei suoi utilizzi spesso sconosciuti. I primi cioccolatieri, pochi lo sanno, erano dei farmacisti. A raccontarlo ci sarà G.B. Mantelli, Gian Battista, anima creativa della Venchi, assieme a Silvana Musej, chef del Relais Cuba di piazza Europa.

"Il cioccolato era un privilegio e un lusso per pochi. E' stata Torino a renderlo democratico e accessibile a tutti", racconta Mantelli, che anticipa anche i piatti che saranno preparati per chi assisterà a questo originale appuntamento.

"Mostreremo ai presenti un utilizzo diverso del cioccolato, come facciamo da sempre nel nostro locale di piazza Europa, apprezzatissimo soprattutto dai turisti, incuriositi dai piatti che prepara la nostra Silvana. Prepareremo uno gnocco fritto al cacao. La base sarà di farine di grani antichi piemontesi, presidio Slow Food, con una mousse al Castelmagno, del Consorzio, anche questo un presidio Slow Food. Un interessante aperitivo, tutto da gustare", spiega Mantelli.

Ancora, verrà preparato un gambero impanato nella nocciola Piemonte Igp Langhe, che sarà poi fritto nel burro di cacao. E poi una specialità del Baladin: i ravioli del plin cucinati in un fondo bruno alla massa di cioccolato e semi di cacao. Lo show terminerà con un percorso degustativo dei cioccolatini più famosi della Venchi.

Il tutto abbinato alle birre Baladin.

"La vocazione di Venchi - conclude Mantelli - è quella di stupire. Partendo dalla dieta mediterranea e dalla tradizione, reinterpretiamo le ricette con l'utilizzo del cacao, una spezia straordinaria e dalle innumerevoli possibilità di abbinamento. E' ciò che sperimentiamo da sempre al Cuba e che porteremo al Baladin".

Sorpresa per i presenti, perché sarà presente Teo Musso, il fondatore di Baladin. "La stagione degli show cooking sta per terminare, è stata un enorme successo, perché riesce a creare rete sul territorio. Elio Parola ha fatto un grande lavoro. Sono contento di esserci nella serata che vede ospite Venchi, un'azienda simbolo della piemontesità e di quello che questi appuntamenti settimanali vogliono raccontare".

I posti per l'evento gratuito sono limitati ed è necessario prenotarsi all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).