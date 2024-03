Il dottor Giuseppe Lauria guiderà il Pronto Soccorso di Cuneo per altri cinque anni

Il dottor Giuseppe Lauria dirigerà il DEA (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per i prossimi cinque anni.

Il direttore generale Livio Tranchida gli ha rinnovato l'incarico, riconoscendone le grandi capacità non solo mediche ma anche gestionali e organizzative, in un reparto, quello del Pronto Soccorso di Cuneo, che conta 70 mila passaggi all'anno, con codici spesso ad alta compelssità.

"Ringrazio il dottor Lauria per l'impegno profuso con i suoi collaboratori anche nel difficile periodo della pandemia e per essersi speso in una profonda riorganizzazione in quella che è un'eccellenza della nostra azienda".

Tranchida ha anche sottolineato la grande capacità del dirogente nell'attirare giovani professionisti nel campo dell'emergenza e la promozione di formazione continua del personale.