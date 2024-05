Dalla Repubblica Ceca al Piemonte per scoprire la Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte

Un gruppo di medici, infermieri e tecnici provenienti dalla Repubblica Ceca sono stati ospitati ieri e oggi dalla struttura complessa Maxiemergenza regionale 118 diretta da Mario Raviolo. Obiettivo: avviare un confronto e apprendere le modalità per ottenere la certificazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.



Il team in visita al Field Hospital della Struttura opera a Brno in un ospedale con 5 mila dipendenti e 1200 posti letto.



La Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte ha ottenuto nel 2018 la certificazione che attesta il rispetto degli standard previsti per l’EMT2 (Emergency Medical Teams di livello 2), struttura in grado di operare in tutto il mondo nel corso di catastrofi con un team medico-chirurgico di altissimo livello professionale. Gli ospiti oggi pomeriggio saranno a Genola, presso il magazzino della Struttura, per visionare il materiale e le apparecchiature di avanguardia di cui dispone la Maxiemergenza.

“Qui siamo una famiglia – ha voluto sottolineare il dottor Raviolo, accogliendo i colleghi Cechi – siamo tutti allo stesso livello, con ruoli diversi. Ed è questo che fa la differenza e ci permette di lavorare bene in team e centrare i risultati”.



Ad accogliere i visitatori c’erano il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra e il direttore amministrativo Tiziana Rossini.