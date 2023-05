Il tempo del fine settimana: continua la fase instabile ma con minori precipitazioni

Anche questo fine settimana e la prossima saranno caratterizzate da instabilità atmosferica. Tuttavia le occasioni di pioggia diminuiranno gradualmente. Temperature leggermente sotto la media.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi venerdì 12 maggio. Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci sparsi, principalmente sui rilievi, e in qualche caso anche temporaleschi soprattutto in Liguria al mattino. Nevicate fino ai 1600/1800 metri.



Temperature massime in calo, con valori massimi tra 13 e 18 °C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile, rinforzi nordorientali sulla Liguria occidentale in particolare sulla costa, in attenuazione in serata.



Sabato 13 e domenica 14 maggio. Cielo irregolarmente nuvoloso, con meno precipitazioni di oggi e più irregolari, principalmente sui rilievi alpini. Temperature stazionarie o in lieve aumento, ma molto variabili spazialmente per via di possibili temporanee schiarite durante il giorno. Comunque i valori massimi saranno compresi tra 15 e 22 °C. Minime comprese tra 10 e 13 °C. Venti assenti o deboli variabili, con qualche rinforzo settentrionale sulla Liguria.



Da lunedì 15 maggio. Insisterà ancora la fase instabile e perturbata, ma al momento sembra che le correnti in quota perlopiù settentrionali garantiranno cielo più sereno e precipitazioni relegate alle zone alpine, almeno fino a metà settimana, con temperature in lento rialzo.



