Bisogni di riabilitazione: a Cuneo in sala Einaudi il convegno

“Riabilitazione 2030. Mandati dell’OMS e bisogni di riabilitazione in un contesto multietnico” è il tema del convegno (con orario 9/13.30) organizzato dall’Asl CN1, in programma a Cuneo presso la sala Einaudi della Provincia (corso Dante 41) sabato 18 maggio.



Spiega Marco Quercio, direttore del dipartimento Medico Generale Riabilitativo dell’Asl CN1 e responsabile scientifico dell’evento: “Il convegno si prefigge di informare sulla fondamentale importanza strategica e sanitaria proposta dalla riabilitazione. La grandezza e la portata delle necessità di riabilitazione, non appropriatamente soddisfatte, segnano un’urgente necessità: condurre azioni concertate da tutte le comunità internazionali, di coordinare globalmente le strategie e far crescere la conoscenza a tutte le parti interessate”.



Si tratta dunque di stabilire quali sono gli impegni comuni per aumentare il profilo della riabilitazione medica come strategia sanitaria pertinente a tutta la popolazione. L’evento è indirizzato a numerose figure sanitarie e dà diritto a 3 crediti formativi.



L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere effettuata, se si è già registrati sul sito ECM: online all’indirizzo www.formazionsanitapiemonte.it; attraverso la App ECM PIEMONTE scaricabile sui propri dispositivi secondo le modalità previste dall’applicativo in dotazione (IOs o Android); se non registrati sul sito ECM: collegarsi all’indirizzo www.formazionesanitapiemonte.it, accedere all’area Iscrizioni Online e nell’area eventi relativi al seguente organizzatore scegliere Asl CN1, poi individuare il corso e cliccare sull’icona ISCRIZIONI seguendo la procedura.