Bra, dal 13 maggio modifiche temporanee alla viabilità

Lunedì 13 maggio 2024 prenderanno avvio i lavori di sistemazione del tratto di via Cuneo compreso tra la rotonda con via Cherasco e corso IV Novembre e di due tratti compresi tra via Montello e via Rosselli. In particolare, è previsto un intervento nella sola carreggiata stradale in direzione Cuneo.



Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà introdotto un senso unico alternato gestito da impianto semaforico e/o movieri nei tratti di via Cuneo interessati, nonché il divieto di accesso veicolare sulla strada per chi proviene da corso IV Novembre. Salvo ritardi dovuti al meteo, i lavori dovrebbero concludersi nel corso della settimana.



Inoltre, a partire dal 13 maggio e fino alla fine dell’intervento verrà disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti provenienti da Asti/Alba in direzione Cuneo, con il loro dirottamento sulla provinciale 7 e l’obbligo di percorrere la salita del Bergoglio a Roreto di Cherasco.



Infine, da mercoledì 15 maggio fino a fine settimana verrà riasfaltato il controviale di viale Rimembranze nel tratto tra via Piumati e via Boetto, con divieto di sosta nell’area antistante i lavori.