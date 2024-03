Alba guarda al futuro con la seconda edizione dell’Expo della Sostenibilità

Alba torna a ospitare l’innovativo Expo della Sostenibilità, organizzato dall'associazione Wild Life Protection ETS nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile presso il Palazzo Mostre e Congressi G. Morra in piazza Medford 3.

Relatori d’eccellenza in tema di ecologia e imprenditorialità scandiscono il denso programma di conferenze e workshop finalizzati a diffondere il concetto di sostenibilità a una vasta platea di pubblici, poiché – ricorda l’organizzazione sul sito dell’Expo – nessuno è semplice spettatore degli equilibri e mutamenti dell’ambiente.

“Anche quest’anno cerchiamo di portare al nostro evento personaggi di mondi ed estrazioni diverse, dai media locali fino a rappresentanti delle istituzioni e delle università, passando per imprenditori, startup e dj. Riteniamo che questo tema sia di tutti e che da tutti si possano trovare spunti e sfaccettature diverse” – è il commento del presidente di Wild Life Protection Stefano Alessandria. “Che dire, direi che non vi resta che venirlo a scoprire il 5 e il 6!”.

Tutte le attività formative dell’Expo della Sostenibilità 2024 si svolgono presso il Palazzo Mostre e Congressi di Alba, nelle due giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile.

Le conferenze del 5 aprile

Il futuro appartiene ai giovanissimi e proprio agli istituti scolastici e ai giovani sono dedicate le attività di apertura dell’Expo della Sostenibilità 2024. Nella mattinata di venerdì 5 aprile sono previste quattro conferenze a loro rivolte, organizzate in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Nausicaa e Confindustria Cuneo: il fil rouge di questi appuntamenti sono i cosiddetti “green jobs”, cioè attuali e futuri impieghi sostenibili, in cui il perseguimento dello sviluppo umano si affianca imprescindibilmente alla riconversione del settore a tutela del benessere ambientale.



Ai temi della green economy più specifici e di carattere applicativo sono dedicate le conferenze del pomeriggio, in collaborazione con Confindustria Cuneo e Polofoodwine, rivolte a tecnici e aziende. Dalle 17.15 prenderanno avvio i workshop, che troveranno conclusione con l’intervento degli organizzatori e l’aperitivo.

Il 6 aprile è la giornata delle istituzioni

Nello spazio congressuale si alterneranno gli interventi dei rappresentanti delle principali istituzioni del territorio e del Paese, testimoni, dalla prospettiva istituzionale e di governo, dei cambiamenti a livello economico, politico e sociale legati alla rivoluzione verde.

Al contributo delle autorità politiche segue quello del mondo accademico, con la presenza del Rettorato dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Università del Gusto di Pollenzo.