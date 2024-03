Ceva guarda ad un futuro sostenibile attraverso una Comunità energetica

Oltre 376mila euro sono stati assegnati al Comune di Ceva da parte della Regione Piemonte attraverso il progetto POC, Programma operativo complementare.

“Una bella notizia - dice soddisfatto il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - che ci permetterà di essere al passo con i tempi per quanto riguarda l’efficientamento energetico, attuando quelle misure utili ad ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche. E questo significa anche meno costi e più attenzione all’ambiente”.

I fondi saranno usati per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarà utilizzato per la creazione di una comunità energetica da realizzarsi su alcune porzioni dell’edificio ex Ilsa.

La misura grazie alla quale si sono ottenuti i fondi rientra in uno specifico bando dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. In particolare la promozione di interventi di sviluppo locale prevede la realizzazione di interventi promossi nell’ambito degli accordi di programma finalizzati a creare opere pubbliche di sviluppo locale. Tra i progetti ammessi dalla Regione Piemonte, in quanto posseggono questi requisiti, rientra appunto quello presentato del Comune di Ceva, per un importo di 376.240,91.

Il progetto di Ceva è stato considerato “di particolare rilievo per il territorio”. Gli interventi previsti sono l’isolamento estradosso - che consiste nel posizionamento di uno strato coibente tra la struttura e le tegole -, la copertura e la sostituzione dei serramenti e interventi per il miglioramento dei controlli di gestione dell’impianto.

“In questo modo - conclude il sindaco Bezzone - recuperiamo anche l’edificio dell’ex Ilsa, più precisamente nella porzione che prima accoglieva i vigili del fuoco. Ormai l’ex Ilsa che è diventato un punto di riferimento per la vita cittadina e non solo. L’intervento dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2026”.

L’assegnazione dei fondi è stata siglata in Regione Piemonte tra il governatore Alberto Cirio e il sindaco Vincenzo Bezzone.

Oltre al Comune di Ceva - che è il capofila del progetto - nel bando figurano anche il Centro di formazione Cebano e l’Unione montana delle Valli Tanaro e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, in modo che anche i Comuni che rientrano nell’ente montano possano un domani usufruire della Comunità energetica, come consorziati o con impianti propri.