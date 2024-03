"Grazie a tutte le persone che hanno dato vita alle emozioni di Un coro per un sono"

Gentile direttore,

come staff organizzativo della manifestazione "In coro per un sogno - Città di Busca 2024" desideriamo ringraziare tutte le persone che, con il loro aiuto e la loro collaborazione, ci hanno permesso di dare vita ad una settimana intensa e ricca di emozioni.

Ogni giorno le strade della nostra città hanno accolto la fantasmagoria dei tanti cori che poi hanno riempito di note il nostro cinema regalandoci messaggi di speranza e di fiducia nel futuro.

E non è stata solo una Rassegna corale, ma l'occasione per vivere magnifici laboratori espressivi condotti da operatori competenti e coinvolgenti il tutto condito dalle danze e dalle battute del mitico Arturo e dai suoi dancers.

Quindi un GRAZIE di cuore a colleghi, amici e a tutti i volontari che con estrema generosità hanno dedicato il loro tempo a questo evento!

Cogliamo inoltre l'occasione per porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a:

l'Amministrazione comunale di Busca, La Fabbrica dei Suoni, il BIM Valle Varaita, i Lions Club Busca e Valli, La BancaCredito cooperativo di Caraglio, La Fondazione CRC, la Cassa di Risparmio di Fossano, l'Associazione cori piemontesi, MGO Studio odontoiatrico Gallo, le ditte Capello, Sedamyl, Granda Zuccheri, Caffè Excelsior, Saet, Terraviva, New group Parola vIaggi, Acqua Sant'Anna e Aurora floreale.

E come non ringraziare le varie Associazioni: Protezione civile, Associazione carabinieri, Sai nucleo tricolore, Avis sezione Busca. Gruppo Melies, ViviBusca e l'Istituto musicale Vivaldi - Academia Montis Regalis.

Lo staff organizzativo

Nadia Torino, Paola Eandi, Giulio Mellano, Carlotta Ballatore, Ornella Meloni, MariaChiara Giusiano