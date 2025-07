Gabriella Giordano è la nuova presidente dell’Atl del Cuneese

Gabriella Giordano, già vicepresidente, guiderà l'ATL Cuneese per il prossimo triennio

È Gabriella Giordano la nuova presidente dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese. A sancirlo è stata l’assemblea dei soci, riunitasi nel pomeriggio di oggi (lunedì 30 giugno) per approvare il bilancio consuntivo 2024, passato all’unanimità, e soprattutto per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà l’ente per i prossimi tre anni.

La Giordano, già vice presidente, forte di 260 preferenze, è risultata la più votata tra i candidati ed è stata designata presidente.

A Mariano Occelli, secondo con 240 voti, andrà la vicepresidenza, confermando le previsioni della vigilia. Fanno parte del nuovo CdA anche Chiara Voghera (196 voti), consigliera di minoranza a Cavallermaggiore, e Daniela Bianco, giornalista cuneese, con 178 preferenze. Il quinto nome è quello dell'impresario edile Paolo Manera, indicato dalla Regione Piemonte, originario di Roburent.

Restano fuori, a sorpresa, Lucia Rosso, assessora di Busca (64 voti), nonostante l'appello espresso in suo favore da alcuni sindaci montani, e Giorgio Chiesa, presidente pro tempore dell’Associazione Albergatori, che nelle scorse settimane aveva più volte sollecitato il voto sul tema della competenza e dell’esperienza. Chiesa ha ottenuto solo 43 preferenze, precedendo Danilo Armano (17 voti) e Giacomo Verrua (9).

L’assemblea non ha contato nessuna scheda bianca o nulla, a conferma della chiarezza dell’orientamento emerso tra i soci. La commissione scrutinatrice era presieduta dal dottor Flavio Riba.