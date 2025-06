Villanovetta di Verzuolo celebra i suoi Alpini più anziani: un omaggio alla memoria e al valore

Sabato 28 giugno è stata una giornata speciale per Villanovetta, frazione di Verzuolo, dove il Gruppo Alpini locale ha voluto rendere omaggio ai suoi membri più anziani, veri testimoni di un passato fatto di dedizione, servizio e valori senza tempo.

I protagonisti della cerimonia sono stati i soci novantenni: Celestino Cucchietti e Adelmo Crosetto, entrambi classe 1932, insieme a Vincenzo Durbano e Angelo Roasio, classe 1933.

A loro è stato dedicato un momento di festa, con un rinfresco e la consegna di una targa di riconoscimento da parte del gruppo, a testimonianza dell'affetto e della stima di tutta la comunità.

Una giornata che ha unito memoria, gratitudine e senso di appartenenza, nel segno di quei valori che gli Alpini da sempre incarnano e trasmettono alle nuove generazioni.

All’evento erano presenti don Aldo Mainero, il capogruppo degli Alpini di Villanovetta Pierluigi Rovere con tutto il direttivo, il vicepresidente di sezione Ana Monviso di Saluzzo Mauro Barbieri e il consigliere comunale Luca Madala.

Molto commosso, il capogruppo Rovere ha ringraziato i soci anziani per il loro esempio e la loro fedeltà, sentimento condiviso anche da Barbieri.

Le istituzioni non hanno fatto mancare la loro voce: “Siete una testimonianza molto importante per tutti noi e soprattutto per i giovani, siete la nostra memoria storica – ha dichiarato il consigliere Madala, portando i saluti dell’Amministrazione comunale –. A voi i nostri più sentiti auguri e ringraziamenti per il vostro esempio”.