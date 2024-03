È morto Marco Garnerone, già titolare dell'omonima pasticceria e panetteria di corso Vittorio Emanuele II a Cuneo

A Dronero sono molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte di Marco Garnerone, deceduto ieri, lunedì 25 marzo, a causa di un improvviso malore, mentre si trovava nella sua abitazione in regione Ricogno.

Cinquantotto anni, dronerese e da poco tempo in pensione, è stato titolare per oltre trent'anni insieme alla moglie della pasticceria e panetteria Garnerone, in corso Vittorio Emanuele II a Cuneo.

“Per me la migliore pasticceria di Cuneo – racconta un cliente -. Il pane ottimo, ma i bijoux… davvero speciali. E poi una grande gentilezza, dote che hanno poche persone. Per me è sempre stata anche per questo una tappa fissa”.

Marco Garnerone è stato inoltre membro dell’Anpi di Dronero, oltre che appassionato motociclista: appena poteva, partiva in sella alla sue due ruote, alla scoperta di paesaggi ed emozioni. Sorridente e sempre gentile, è ricordato con affetto da quanti lo hanno conosciuto. Resterà nel cuore della moglie Nadia, dei figli Mario e Noemi, del genero Alberto, della nipotina Carlotta, dei fratelli Bruno e Aldo e di tutti i parenti.

I funerali avranno luogo giovedì 28 marzo, alle ore 10.30 nella Parrocchia di Pratavecchia di Dronero. Qui domani sera, alle ore 20.30, verrà recitato il rosario.