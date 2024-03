“Give Me Training”: grande successo per l’innovativo progetto di formazione

A tre mesi dal lancio ufficiale, sono i numeri a dettare il successo di “Give Me Training”, l’innovativo progetto di formazione inclusiva proposto dalla ITT Motion Technologies. L’iniziativa di welfare aziendale, nata su intuizione del gruppo interno “iWIN Barge”, sta riscontrando un’adesione ben superiore alle attese, supportata dal coinvolgimento di diversi team, tutti uniti dalla volontà di dare forma ad una conoscenza condivisa.

Dal grande entusiasmo dei trainer, opportunamente formati, alla nutrita raccolta delle adesioni da parte degli “studenti”. Sono cinque i corsi avviati (SAP, Viaggi e culture, Coaching e Principi della comunicazione, Python), cui hanno preso parte 159 ITTers, la comunità formata dagli oltre 1200 collaboratori del plant produttivo di Barge. Ad oggi sono state erogate 25 ore di formazione, con un livello di soddisfazione pari a 3.75 punti su 4.

«Siamo soddisfatti e orgogliosi per il positivo riscontro che ha ottenuto il progetto “Give Me Training” – dichiara Simona Coero Borga, referente del gruppo di lavoro “iWIN Barge” –. Abbiamo promosso una nuova forma di welfare trasversale che vede attive tutte le aree: dalla produzione all’amministrazione sino al laboratorio, coinvolgendo anche i dirigenti. Attraverso la condivisione del sapere e delle passioni, gli ITTers potranno percorrere nuove forme di aggregazione e coesione».

Nei prossimi mesi l’offerta formativa si arricchirà con i seguenti argomenti: MS Outlook Purchasing For No Purchasing, Excel, Power Point, MS Teams, Storia dell’automobile, Letture, Inventor e Autocad, Sport e Strumenti del PC. «Per molti corsi – conclude Simona Coero Borga – abbiamo incrementato il numero di classi per far fronte alle numerose richieste. In particolare, SAP e Principi della comunicazione hanno registrato oltre 70 iscritti ciascuno».