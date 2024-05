A Vicoforte un incontro sulle tematiche del commercio locale

Nell'ottica di promuovere il territorio e di condurre iniziative che ne sviluppino il commercio, Confcommercio As.com. Monregalese inizierà un ciclo di incontri, con le imprese e gli operatori locali, organizzando un ciclo di riunioni pubbliche nei 21 Comuni di propria competenza.

Questa sarà l'opportunità per proporre idee ed evidenziare le criticità da affrontare insieme, per rendere più efficaci le azioni di supporto alle attività commerciali e di servizio che si potranno sviluppare in collaborazione con tutte le amministrazioni pubbliche, gli Enti e le Associazioni, disposte a partecipare attivamente, presenti nella provincia di Cuneo.

Il primo incontro sarà a Vicoforte presso l'ex Confraternita dei Battuti (Via Roma 21) Mercoledì 22 maggio alle ore 20,45.

L'evento è aperto a tutti e sarà l'occasione per conoscersi reciprocamente in un clima amichevole e costruttivo.