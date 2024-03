Roreto di Cherasco, inaugurati i nuovi Campus B e C del polo multidisciplinare e multiaziendale di Tesisquare

Sono stati inaugurati sabato 23 marzo a Roreto di Cherasco i nuovi Campus B e C del DIG421, il polo multidisciplinare e multiaziendale dedicato all’Open Innovation nato da un’idea di Giuseppe Pacotto, founder e Ceo di Tesisquare, e dalla moglie Marcella Brizio.

Il DIG421, nato dall’omonima Fondazione, si pone come un ecosistema di innovazione, costituito da aziende, startup, istituzioni, mondo della ricerca, con l’obiettivo di sviluppare, in maniera continuativa, iniziative di formazione, divulgazione e confronto su tematiche di interesse generale nell'ambito dell'innovazione.

L’apertura dei due nuovi campus è combaciata con l’inaugurazione della nuova sala conferenze del DIG, che ha dato il via ad una serie di incontri battezzati “i giovedì dei 100” – dal numero di ospiti che la sala può contenere - che spaziano tra diversi argomenti, dalla telemedicina, all’intelligenza artificiale fino all’agritech, il cui file rouge sono l’etica e l’impatto sociale che le nuove tecnologie hanno sulle nostre vite.

“Il DIG421 vuole provare a trasformare il modo di fare innovazione, favorendo il passaggio dalla competizione alla contaminazione, allo scopo di affrontare le nuove sfide del prossimo e lontano futuro” ha dichiarato Elio Becchis, Direttore Generale del DIG421. “Abbiamo inaugurato i due nuove Campus e per fine anno contiamo di completare la realizzazione del parco adiacente, con percorsi pedonali nel verde. La nostra ambizione è quella di creare un polo innovativo che sia un punto di riferimento per il territorio, in cui si possano sviluppare nuove iniziative e creare posti di lavoro futuri.”