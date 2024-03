“Le sfide del territorio nella nuova Europa”: incontro a Dronero

Meno di 90 giorni alle elezioni europee di giugno, cruciali per disegnare il futuro del continente.

A sfidarsi tre idee diverse di Europa: quella che ha governato gli ultimi cinque anni, che, pur compiendo passi in avanti, resta profondamente segnata dalla cultura neoliberista; quella conservatrice-autoritaria in forte ascesa, e quella di un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace.

Il Forum Disuguaglianze e Diversità scende in campo per sostenere questa terza idea di Europa. Lo fa con un volume in libreria per Donzelli dal 29 marzo, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva, per offrire un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura.

“Abbiamo scritto questo libro perché pensiamo che la politica debba sempre, e soprattutto in campagna elettorale, ritrovare il coraggio di restituire centralità ai contenuti e parlare di cose concrete, non solo per essere più credibile ma per recuperare lo strappo tra politica e società e per fare ritrovare alle persone l’utilità di partecipare al voto. Vogliamo fare ciò che possiamo perché l’Europa cambi rotta e al tempo stesso per evitare la deriva autoritaria, mostrando con proposte concrete come farlo, sfidando candidati e candidati a farle proprie nel Parlamento europeo, e a portarle lì come delle bandiere”, hanno dichiarato Fabrizio Barca e Andrea Morniroli, co-coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità.

L’appuntamento per discuterne è a Dronero, venerdì 5 aprile, alle ore 21, presso la sala “Milli Chegai” del complesso del teatro civico, organizzato dall’associazione Dronero Cult, nell’ambito del progetto Fabbricare (sostenuto da Città di Dronero, Consorzio BIM del Maira, Fondazione CRT, Fondazione CRT, Banca di Caraglio), in collaborazione con il ForumDD, UNCEM Piemonte e l’associazione APICE Europa. Ad intervenire saranno Vittorio Cogliati Dezza (ambientalista, insegnante) e Sabina De Luca (già Direttore Generale e Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione), aderenti al Forum Disuguaglianze e Diversità, moderati da Giampiero Lupatelli (economista territoriale, Cooperativa Architetti e ingegneri di Reggio Emilia).

L’incontro si inserisce nel programma di presentazione del volume e da qui muove per un’occasione di confronto sui temi della campagna elettorale europea, con particolare attenzione alla giustizia sociale e ambientale. Un vero e proprio “Viaggio in Italia con la testa in Europa” che partirà il 4 aprile per terminare il 7 giugno toccando oltre 70 luoghi in tutto il Paese. Il giro inizierà in Calabria e toccherà tutte le regioni italiane.