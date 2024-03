Sette mesi di eventi e appuntamenti a Cherasco: approvato il calendario delle manifestazioni per il 2024

Concerti, convegni specialistici, eventi en plein-air e grandi premi: il programma delle manifestazioni che animeranno la Città delle paci fra il 7 aprile e il 30 novembre accontenta tutti i palati.

Il conto alla rovescia, verso l’ouverture di domenica 7 aprile è già partito: con “Disegniamo l’arte” bambini e famiglie affolleranno palazzo Salmatoris, per partecipare a proposte laboratoriali. Domenica 14 aprile, il bis è all’insegna della tradizione, con la Festa del Cristo Risorto e la Fiera del vitello grasso; sabato 20 e domenica 21 largo alla natura con “I giardini segreti di Cherasco”, rassegna allietata, la domenica, dal raduno delle bande musicali piemontesi.

Il ponte lungo della Festa della Liberazione inizia giovedì 25 aprile, con “Museo in festa”, l’evento per gli 11 anni di vita del polo fondato don Silvio Mantelli, meglio noto come Mago Sales. La sera ci si sposta a Teatro Salomone, con lo spettacolo a tema resistenziale “Tutto un affare speciale”. La grande storia sarà ancora protagonista, sabato 27 e domenica 28 aprile, con il convegno “1796: Napoleone da Cherasco all’Europa”, concluso dalla rievocazione che porterà la città indietro di 200 anni, agli albori della carriera del generale corso.

Maggio fa rima con il grande ciclismo: lunedì 6 la Città delle paci sarà capitale, per un giorno, dei pedali, in versione e-bike, con la partenza di tappa del Giro E. Finale d’eccezione, per il palinsesto mensile, fra venerdì 17 e sabato 18 maggio, con il premio internazionale “Cherasco storia”: un mix di grandi ospiti e conferenze, con l’immancabile nomina del saggio vincitore, scelto fra le opere degli studiosi in gara.

La consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni, sabato 1° giugno, in piazza Möckmühl, aprirà la Festa della Repubblica e gli appuntamenti di un giugno, che prosegue fra spettacoli ed esibizioni. Sabato 22 piazza Vercellone farà da palcoscenico allo spettacolo dedicato dal gruppo Cherasco suite alla danzatrice e coreografa Graziella Zocchi.

All’antica festa popolare della Sibla - una due giorni di proposte gastronomiche, pic-nic e musica – l’onere di aprire la stagione estiva, fra domenica 30 giugno e lunedì 1° luglio. Il giro di boa del mese è all’insegna della musica: mercoledì 17 e venerdì 19 luglio la Città delle paci ospita gli eventi di “Attraverso festival”, nella suggestiva arena naturale dell’Arco del Belvedere.

L’autunno si anima, con un evento dedicato al benessere psico-fisico: sabato 21 settembre la giornata di “Sport in piazza” sarà l’occasione buona per conoscere le ultime novità del panorama ginnico-ludico per tutte le età, trampolino di lancio per gli appuntamenti di ottobre trascorre fra anniversari e proposte culinarie. S’incomincia domenica 13, con le celebrazioni per il 45° anniversario dalla fondazione del Centro d’incontro, “dulcis in fundo”, è proprio il caso di dirlo, fra sabato 19 e lunedì 21 ottobre, con i momenti mangerecci e gli incontri culinari, della rassegna Gusta Cherasco.

Novembre prende la rincorsa, sabato 9 novembre, col 781° “Compleanno della città”: i festeggiamenti, in teatro Salomone, saranno accompagnati, come da tradizione, dall’attribuzione del premio “Cheraschese dell’anno”. Domenica 10 il centro storico ritorna ai ritmi antichi, con i mercatini di prodotti tipici e artigianali di “Cherasco natura”, preludio a un balzo indietro nel tempo alla Guerra del Monferrato, col convegno storico “La pace di Cherasco del 1631”, che si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 novembre.

C’è posto, nel calendario, anche per il virtuosismo musicale, con gli appuntamenti di “Cherasco classica”, distribuiti fra estate e autunno: la prima data è in programma venerdì 14 giugno, a Roreto. Gli incontri con le note si rinnovano, in piazza Vercellone, venerdì 2 e giovedì 8 agosto, anticipazione al momento culminante, domenica 3 novembre, con il “Requiem” di Mozart, eseguito dall’orchestra sinfonica di Sanremo al Santuario della Madonna del Popolo.

Commenta il sindaco Carlo Davico: "Il calendario delle manifestazioni approvato dalla Giunta è, come da tradizione, un luogo d’incontro fra cultura, arte, folklore e momenti istituzionali. Un crogiolo nel quale si armonizzano gli interessi plurali della comunità e la vocazione turistica di un centro capace di attrarre decine di migliaia di presenze ogni anno".