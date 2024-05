La biblista Chiara Mori ospite al Monastero di San Biagio Mondovì

Il 12 maggio è in programma, presso il Monastero di San Biagio, la terza “domenica della Tenda 2024”.

"Ci farà da guida la nostra amica biblista Chiara Mori, docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano. - spiegano dal Monastero di San Biagio - Chiara ci aiuterà nella comprensione del Cantico dei Cantici, uno dei libri biblici più intriganti e affascinanti, tanto da indurre il (grande) rabbi Aqiba, vissuto nel primo secolo, ad affermare: “In Israele nessuno ha mai negato che il Cantico dei Cantici sia scrittura sacra o che esso renda impure le mani; il mondo intero non vale il giorno in cui ad esso fu dato il Cantico. Tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il santo per eccellenza”. La relazione di Chiara, intervallata anche da brani musicali, avrà come titolo: Forte come la morte l’amore: divine le sue fiamme."