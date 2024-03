Conquistare clienti e ottimizzare i flussi: Tableo, il sistema di prenotazione di ristoranti all'avanguardia per l'Italia

Poiché la scena alimentare italiana è in continua evoluzione, anche la tecnologia sta apparendo in più modi che mai. Dagli ordini online alle esperienze virtuali e persino al coinvolgimento dei clienti basato sull'intelligenza artificiale, i ristoranti sono continuamente alla ricerca di nuovi modi per migliorare la loro esperienza a tavola o migliorare l'efficienza operativa. E molto importante per questi due è l'uso efficace ed efficiente del sistema di prenotazione online. In questo posizionamento, Tableo si presenta come leader di mercato della soluzione, portando con sé tutta una serie di vantaggi per il ristoratore e il commensale.

Rivoluzionare le prenotazioni per i ristoratori italiani

Aumenta le prenotazioni online: aumenta le tue prenotazioni online consentendo agli ospiti di prenotare i loro tavoli attraverso il tuo sito web e i social media (Facebook e Instagram) in qualsiasi momento con pochi clic. Puoi migliorare la gestione delle prenotazioni dei ristoranti integrando un sistema di prenotazione online efficiente. Secondo l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), entro il 2023 il 72% degli italiani andrà effettivamente online per fare acquisti. Tableo ti posiziona proprio nel mezzo di questa tendenza aumentando la visibilità e l'accesso ai tuoi clienti.

Gestione ottimale dei tavoli: mai più carte sporche con elenchi di prenotazioni. Tableo ti aiuterà a organizzare il flusso di prenotazione in modo che non raddoppi le prenotazioni perché l'interfaccia ti consentirà di vedere facilmente in tempo reale quanti tavoli ci sono disponibili. Inoltre è possibile realizzare diverse tipologie di tavoli – da esterno, da interno, con vista – per tutte le esigenze dei clienti.

Ridurre le mancate presentazioni: le mancate presentazioni possono infliggere un duro colpo a un'attività di ristorazione. Tableo ti aiuta a ridurre al minimo le mancate presentazioni utilizzando funzionalità come la gestione delle liste d'attesa e la possibilità di accettare depositi per prenotazioni di gruppo o anche nei giorni festivi.

Raccolta dati e miglioramento del servizio: Tableo fornisce dati sulle preferenze alimentari del cliente e su come ricevere esperienze di ristorazione. Si tende ad essere nella personalizzazione del servizio, e gran parte di esso viene sviluppato aderendo a questi dati per il miglioramento nell'ottimizzazione del servizio e sicuramente la crescita della fidelizzazione del cliente.

Vantaggi per il cliente: Prenotazioni semplici e immediate

Prenotazioni online semplici: un cliente può effettuare, con pochi clic, una prenotazione scegliendo la data, l'ora e persino l'area all'interno del ristorante tramite l'interfaccia molto semplice di Tableo.

Conferma immediata: non dovrai più aspettare con entusiasmo! La conferma immediata della prenotazione del tavolo dice addio alle incertezze e lascia ai clienti la libertà di pianificare la serata.

Liste d'attesa nelle ore di punta: se il ristorante è tutto prenotato, Tableo potrebbe almeno abilitare virtualmente una lista d'attesa. I clienti riceveranno quindi un avviso nel momento in cui il tavolo si aprirà, invece di perdere tempo ad aspettare al telefono o al ristorante.

Funzionalità e sicurezza: al centro della tecnologia Tableo

Integrazione sito web e social media: Tableo collega facilmente il tuo sito web e i canali social media al servizio, rendendo così la prenotazione dei clienti facilmente accessibile direttamente dal tuo sito.

Gestione dei tavoli: i gestori possono creare diverse tipologie di tavoli con il minimo sforzo, visualizzare la disponibilità in tempo reale e prenotare il tavolo in modo rapido ed efficace.

Notifiche e conferme: attiva automaticamente il ciclo di feedback con notifiche di conferma e promemoria di prenotazione per tenere aggiornati i tuoi clienti.

Casi di studio: i ristoranti italiani trovano successo con Tableo

Trattoria Il Mulino, Toscana: La tipica trattoria toscana presentava la solita questione su come coordinare le prenotazioni telefoniche nelle ore di punta. Hanno raggiunto questo obiettivo con un sistema di prenotazione online di Tableo, che ha permesso loro di offrire prenotazioni automatizzate e personale gratuito per la fornitura dei servizi. Entro tre mesi dall'utilizzo di Tableo, hanno inoltre riferito di aver riscontrato un aumento del 20% nelle prenotazioni online.

Pizzeria Da Michele, Napoli: Essendo la pizzeria napoletana più famosa, questa aveva sofferto di lunghissime code di clienti a causa della sua fama. Pertanto, la funzionalità di gestione delle liste d'attesa di Tableo ha consentito di soddisfare al meglio le aspettative dei clienti evitando un'eccessiva frustrazione. Secondo Pizzeria Da Michele, Tableo ha contribuito ad aumentare il livello di servizio clienti e a ridurre notevolmente le mancate presentazioni. Ristorante La Vista, Cinque Terre: Le Cinque Terre ospitano il posto chiamato Ristorante La Vista, e si avrebbe l'opportunità di catturare i panorami. Lo strumento abilitato da Tableo aiuta efficacemente a mostrare le opzioni di posti a sedere uniche che possono essere selezionate durante la prenotazione per occupare l'ambiente più attraente.

Questa trasparenza ha portato a un livello più elevato di soddisfazione del cliente e a recensioni online positive.

Ecco alcuni esempi di come i ristoranti italiani utilizzano Tableo in azione. Si adatta alle esigenze della piattaforma ed è adatto a chiunque, dall'accogliente trattoria alla vivace pizzeria, fino allo scenografico locale di alta cucina.

Sicurezza e privacy: i tuoi dati sono in mani sicure Tableo valorizza i valori nell'area della sicurezza e della privacy dei dati, soprattutto nell'ecosistema digitale di oggi. Apprezzano, prima di tutto, la protezione delle informazioni dei clienti e rispettano tutte le leggi relative alla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea.

Tableo impiega solide misure di sicurezza per salvaguardare i dati dei clienti, garantendo tranquillità sia ai ristoranti che ai commensali.

Ottimizzazione SEO: raggiungere il pubblico giusto

Offrire i contenuti di cui sopra concentrandosi sulle parole chiave di cui sopra e sui contenuti informativi in ​​italiano garantisce sicuramente che i contenuti vengano serviti ai proprietari/commensali di lingua italiana che sono interessati a ottenere soluzioni per i loro ristoranti, rispetto alle prenotazioni online.

Conclusione Tableo è il software gestionale online più completo e facile da usare per la ristorazione italiana. Con funzionalità che includono la prenotazione semplice, la gestione delle liste d'attesa e persino la raccolta dei dati, Tableo è progettato per aiutare i ristoranti ad espandere le proprie attività e concentrarsi su modi per migliorare l'esperienza del cliente per un maggiore successo aziendale. Il che significa: Tableo è un grande supporto per i ristoratori italiani che devono navigare nel grande e dinamico oceano digitale per portare il proprio business ad un livello superiore.