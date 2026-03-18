QUBO Clima e Hoval: un punto di riferimento per la climatizzazione in provincia di Cuneo

QUBO è una realtà una realtà capace di offrire qualità, risparmio energetico e attenzione all’ambiente, accompagnando ogni cliente verso la soluzione più adatta alle proprie necessità.

Con quasi vent’anni di attività nel settore, QUBO S.r.l. è un’azienda giovane e dinamica, cresciuta grazie alla preparazione e all’impegno del proprio team. In qualità di concessionaria esclusiva Hoval per la provincia di Cuneo, mette a disposizione impianti di climatizzazione e condizionamento studiati su misura, con un focus preciso su efficienza e sostenibilità.

L’obiettivo di QUBO è proporre soluzioni evolute e personalizzate, seguendo da vicino l’innovazione tecnologica e i criteri della sostenibilità. Il lavoro svolto insieme a installatori qualificati e studi tecnici professionali permette all’azienda di affiancare il cliente con consulenze mirate, puntando non solo alla convenienza iniziale dell’intervento, ma anche a una gestione efficace degli impianti nel tempo.

Grazie al proprio know-how e alla collaborazione con Hoval, QUBO propone sistemi che rispettano l’ambiente, migliorano il rendimento energetico e rendono più confortevoli gli spazi abitativi.

Da oltre cinquant’anni, Hoval è sinonimo di affidabilità e innovazione nel campo della climatizzazione e del comfort ambientale. Il marchio si distingue per lo sviluppo di tecnologie avanzate dedicate al riscaldamento, alla ventilazione e alle energie rinnovabili. Alla base della filosofia Hoval c’è una visione ampia della sostenibilità, che si traduce in soluzioni capaci di contenere l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza energetica negli edifici di ogni tipologia.

Scegliere QUBO vuol dire affidarsi a un partner che conosce a fondo il settore della climatizzazione e i temi legati alla sostenibilità. Tutto questo grazie a una presenza diffusa su tutto il territorio della provincia di Cuneo, l’azienda assicura consulenza e supporto tecnico di livello elevato.

Abitazioni private, strutture commerciali o contesti industriali, le soluzioni Hoval proposte da QUBO sono pensate per rispondere in modo preciso alle diverse esigenze, con particolare attenzione alla qualità, al contenimento dei consumi e al benessere ambientale.

In questi anni QUBO S.r.l. si è confermata una realtà di riferimento per la climatizzazione in provincia di Cuneo, forte dell’esperienza maturata, della spinta verso l’innovazione e della collaborazione con Hoval.