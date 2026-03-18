Sabato 21 marzo Suoni da sfogliare: laboratorio-spettacolo musicale per bambini 0-3 anni

Sabato 21 marzo, alle ore 10 e alle ore 11, la sede della Fondazione in Via dell’Annunziata 1/B ospiterà Suoni da Sfogliare, un laboratorio–spettacolo musicale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni accompagnati dai loro genitori.

Un libro si apre… e comincia a suonare.

Tra pagine illustrate, voci, piccoli strumenti e gesti condivisi, i partecipanti entreranno dentro la storia di “A caccia dell’Orso”, trasformandola in un viaggio fatto di suoni, ritmo e meraviglia.

L’incontro è pensato come un’esperienza musicale delicata e coinvolgente, costruita su misura per i piccolissimi, un tempo in cui bambini e adulti possono esplorare insieme la musica attraverso il corpo, la voce e la narrazione.

L’appuntamento si inserisce nelle attività che la Fondazione Scuola APM dedica alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla musica fin dai primi anni di vita, creando occasioni di incontro, relazione e scoperta attraverso esperienze artistiche pensate per essere vissute insieme.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: ritmi@consonanteapm.it

Segreteria APM: 0175 47031