Il Comune di Revello consegna le sue eccellenze De.Co. al Ministro del Turismo Daniela Santanchè

Il Teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato, il 13 e 14 marzo 2026, il Forum nazionale “Bandiera Arancione – Radici d’Italia”, un importante momento di incontro e confronto organizzato dal Touring Club Italiano. L’evento ha riunito sindaci, amministratori di piccoli comuni insigniti della Bandiera Arancione, rappresentanti istituzionali e il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, per discutere temi cruciali legati al futuro dei borghi, delle aree interne e dello sviluppo sostenibile.

In questo contesto di dialogo concreto tra enti locali e Governo, il Comune di Revello – uno dei borghi certificati Bandiera Arancione nel cuore del Piemonte, in provincia di Cuneo – ha voluto lasciare un segno tangibile della propria identità territoriale. Una delegazione revellese ha infatti consegnato al Ministro Santanchè alcuni prodotti De.Co. (Denominazione Comunale), vere eccellenze del territorio, tra cui spicca l’Asparago Dolce di Revello.

Questo asparago, appartenente alla varietà Eros, si distingue per le sue caratteristiche uniche: turrioni dritti e ben formati, colore che varia dal bianco-rosato al verde intenso, sapore dolce e aromatico, delicatezza al palato e assenza di fibrosità. Coltivato in modo naturale – spesso con metodi che includono il pascolo di oche per il diserbo e la raccolta manuale – ha ottenuto il riconoscimento De.Co. dal Comune di Revello a partire dal 2020, diventando un presidio di qualità e tipicità locale.

La consegna dei prodotti De.Co. non è stata solo un gesto di cortesia istituzionale, ma un vero e proprio simbolo dell’impegno dei piccoli borghi nel promuovere il proprio patrimonio enogastronomico e culturale. Come sottolineato durante il Forum, ogni “Borgo Arancione” rappresenta un presidio di comunità, tradizioni e sviluppo sostenibile: luoghi dove gli abitanti non sono semplici numeri, ma volti, storie e relazioni autentiche.

L’obiettivo condiviso emerso dall’incontro è chiaro: creare esperienze territoriali sempre più integrate e in rete tra i vari borghi certificati, per rafforzare l’attrattività turistica e far innamorare ancora di più visitatori e viaggiatori delle bellezze nascoste dell’Italia minore. In questo senso, prodotti come l’Asparago Dolce di Revello diventano ambasciatori perfetti di un turismo lento, consapevole e di prossimità.

Il Ministro Santanchè ha apprezzato il gesto e l’iniziativa, confermando l’impegno a rivedersi presto con i rappresentanti dei borghi per tradurre il confronto in azioni concrete a sostegno del turismo nei piccoli centri.

Per Revello e per tutti i borghi Bandiera Arancione, il Forum di Sanremo rappresenta dunque non solo un’occasione di visibilità, ma un passo avanti verso una maggiore valorizzazione delle “radici d’Italia”, capaci di coniugare identità locale, sostenibilità e opportunità di crescita economica attraverso il turismo. Un futuro in cui prodotti unici come l’Asparago Dolce possano continuare a raccontare la storia e il sapore autentico dei nostri territori.